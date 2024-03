En noviembre del 2007, provocando gran polémica, un escándalo en el fútbol peruano capturó la atención de hinchas y periodistas. Un grupo de jugadores fueron separados de aquella selección peruana que disputaba las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010. El motivo fue que dichos deportistas incurrieron en actos de indisciplinas durante la concentración. En su momento, uno de los que fue castigado por supuestamente haber participado fue Claudio Pizarro. Sin embargo, Andrés Mendoza, quien también fue sancionado, salió a defender al ‘Bombardero de los Andes’.

Esto hacía Claudio Pizarro mientras ocurría el escándalo del Gol Los Incas, según Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza

“El entrenador, ‘Chemo’, dijo, miren, muchachos, si ganan o empatan, libre. Empatamos y él dijo, mejor se quedan en casa, se quedan en el hotel y pueden llamar a su novia, su mujer. Al fina, pues, la gente hizo lo que quiso”, empezó relatando el popular ‘Cóndor’ en Desmarcados.

Asimismo, el exfutbolista añadió: “Lo involucraron a Claudio por gusto, Claudio estaba en su cuarto. Estaba tranquilo en su computadora viendo sus negocios”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Andrés Mendoza?

Este comentario del exBrujas provocó reacciones de todo tipo en redes sociales. “Claudio siempre fue inocente”, “Justo pagó por pecadores”, “Chemo vivió una pesadillas en esa Eliminatorias, “Pizarro era muy disciplinado”, fueron algunas de las opiniones.

La historia que no se sabía sobre el escándalo Golf Los Incas contada por Jefferson Farfán

Casi dos décadas después de aquel hecho, Jefferson Farfán, a través de su programa ‘Enfocados’, dio más detalles sobre lo sucedido.

Si bien no dio nombres, la ‘Foquita’ aseguró que los actos de indisciplina se dieron con el permiso de la persona que lideraba el plantel. “La persona que era la cabeza del grupo autorizó que, si sacábamos un buen resultado con Brasil, podíamos hacer lo que queríamos en el hotel. Todos los ‘galácticos’ agarraron y dijeron: ‘perfecto, empatamos el partido’. Ahí empezaron a entrar las ‘galácticas’ a la concentración. Lo loco es que entraron por la puerta principal y saludaron. Normal, porque había autorización de la cabeza del grupo”, señaló el exAlianza Lima.

¿Qué dijo Farfán sobre Claudio Pizarro en relación al caso Golf Los Incas?

Asimismo, el ya retirado futbolista aseguró que Claudio Pizarro no tuvo nada que ver con lo sucedido, pese a que también fue implicado en estos hechos y castigado por los mismos. “Una de las cosas que quiero aclarar es que Claudio Pizarro nunca estuvo. Siempre lo quisieron molestar y embarrar, pero Claudio nunca estuvo en el momento. Estaba yo y otras personas más, que no puedo dar los nombres, obviamente. Me llevaron a dar mi manifestación, así como delincuente”.

Por último, el famoso ‘10 de la calle’ dijo que nunca dijo algo sobre el ‘Bombardero de los Andes’, aunque sí le preguntaron mucho por él en las investigaciones sobre este caso. “Lo entiendo, porque obviamente querían saber quiénes habían estado. No dije nada. Me preguntaron como 20 veces por Pizarro. No sé de qué manera querían embarrarlo, pero nunca estuvo. Yo siempre he querido dejar esta situación clara, porque siempre se han especulado tantas cosas”.

