La renovación de la selección peruana ya dejó de ser un asunto para el futuro y se convirtió en una necesidad inmediata. Con una generación histórica acercándose al final de su ciclo, la Bicolor necesita encontrar nuevos referentes capaces de asumir responsabilidades en los próximos años. En ese contexto, Christian Cueva, uno de los principales protagonistas del equipo nacional durante la última década, ha seguido de cerca a los jóvenes talentos que buscan hacerse un lugar. La prensa deportiva ha colocado especialmente en esa conversación a Piero Quispe, Piero Cari y Bassco Soyer.

Piero Quispe, el heredero natural del ‘10’

Uno de los nombres que más relación tiene con Cueva es Piero Quispe. El volante de Universitario recibió elogios de ‘Aladino’ y, tras volver al cuadro crema en 2026, recordó la admiración que mantiene por el experimentado mediocampista. Quispe ya suma experiencia internacional y partidos con la selección peruana, por lo que su desafío ahora pasa por recuperar continuidad y convertirse en una pieza habitual del equipo nacional.

La comparación entre ambos no es nueva. Por características, Quispe puede desenvolverse como mediocampista ofensivo y aportar desequilibrio en espacios reducidos, aunque su carrera debe seguir su propio camino. El propio recorrido de Cueva demuestra que ocupar la posición de ‘10’ exige mucho más que talento: regularidad, personalidad y capacidad para responder cuando la camiseta de Perú pesa más.

Piero Cari, una aparición que ilusiona

Otro futbolista que ha llamado la atención es Piero Cari, joven mediocampista que irrumpió en Alianza Lima y rápidamente comenzó a ser considerado una de las apariciones más interesantes del fútbol peruano. Su personalidad para pedir la pelota y participar en zonas ofensivas ya había sido destacada por Sergio Peña, quien incluso comparó algunas de sus características con las de Cueva.

Cari también ha tenido que enfrentar el debate sobre la presión que implica ser considerado una promesa. Néstor Gorosito, durante su etapa en Alianza, pidió que se evitara cargar al futbolista con rumores y expectativas demasiado grandes, aunque sostuvo que tenía condiciones para llegar al fútbol europeo y desarrollar una larga carrera con la selección.

Bassco Soyer y la generación que busca su oportunidad

El tercer nombre que aparece entre los jóvenes con proyección es Bassco Soyer, otro futbolista formado en Alianza Lima que ha buscado consolidarse y abrirse camino fuera del país. Su presencia entre los talentos peruanos que han tenido proyección internacional forma parte de una generación que intenta cambiar la tendencia de los últimos años y producir jugadores capaces de competir en mercados más exigentes.

El panorama de la Bicolor, sin embargo, es mucho más amplio. Futbolistas como Felipe Chávez, Víctor Guzmán, Maxloren Castro y otros jóvenes también aparecen en las listas de jugadores llamados a competir por un lugar en el nuevo proceso. De hecho, el recambio que afronta Mano Menezes combina jugadores jóvenes con algunos referentes que todavía mantienen espacio en la selección.

La gran incógnita será quién consigue dar el siguiente paso. Tener condiciones no garantiza convertirse en internacional consolidado: los jóvenes deberán sumar minutos, mantener regularidad y demostrar que pueden competir al máximo nivel. Para Perú, encontrar nuevos líderes resulta especialmente importante después de un ciclo marcado por futbolistas como Cueva, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y otros referentes que llevaron a la selección de regreso a grandes escenarios.

Así, el futuro de la selección peruana dependerá en buena medida de cómo evolucione esta nueva camada. Piero Quispe ya conoce el escenario internacional, Piero Cari comienza a ganar protagonismo y Bassco Soyer busca consolidar su camino. El tiempo dirá quién termina tomando definitivamente la posta, pero el mensaje es claro: la Bicolor necesita que sus jóvenes talentos dejen de ser promesas y empiecen a convertirse en protagonistas.

Un llamado a creer en el recambio peruano

La reflexión de Cueva llega en medio del debate sobre el recambio generacional de la selección peruana. El futbolista de 34 años sostuvo que no comparte la afirmación de que no existan jugadores para construir el futuro de la ‘blanquirroja’; para él, el reto está en darles continuidad, respaldo y exigencia a quienes sobresalen en el torneo local.

En esa misma línea, el volante mencionó a otros jóvenes de Sport Boys, como Erick Llontop y Fabrizio Mora, y destacó la energía que aportan al vestuario. Cueva mantiene la ilusión de volver a la selección peruana, aunque ha señalado que esa posibilidad debe concretarse por mérito propio. Mientras busca recuperar su mejor versión, sus elogios a Cari, Soyer y Alarcón ponen tres nombres sobre la mesa para seguir de cerca en el camino hacia el próximo proceso de la ‘bicolor’.

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