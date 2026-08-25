Christian Cueva, referente de la selección peruana, ha destacado el talento de jóvenes que podrían asumir protagonismo en la próxima generación de la Bicolor. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Christian Cueva, referente de la selección peruana, ha destacado el talento de jóvenes que podrían asumir protagonismo en la próxima generación de la Bicolor. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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Por Redacción EC

La renovación de la selección peruana ya dejó de ser un asunto para el futuro y se convirtió en una necesidad inmediata. Con una generación histórica acercándose al final de su ciclo, la Bicolor necesita encontrar nuevos referentes capaces de asumir responsabilidades en los próximos años. En ese contexto, Christian Cueva, uno de los principales protagonistas del equipo nacional durante la última década, ha seguido de cerca a los jóvenes talentos que buscan hacerse un lugar. La prensa deportiva ha colocado especialmente en esa conversación a Piero Quispe, Piero Cari y Bassco Soyer.