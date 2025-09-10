La temporada de Grand Slams ha culminado oficialmente tras el título de Carlos Alcaraz en Nueva York. El domingo 7 de setiembre se disputó la gran final del US Open entre los dos mejores tenistas del mundo, y de esa forma el español no solo terminó obteniendo la gloria máxima, sino también incrementó esos ingresos anuales que hoy son considerados para incluirlo en ranking elaborado por prestigiosa revista donde figuran los 10 jugadores de dicho deporte que mayor patrimonio ostentan a nivel global.

EL RANKING DE LOS 10 TENISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO EN 2025

Pasa el tiempo, y la supremacía de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el circuito ATP parece consolidarse, siendo ahora clasificación elaborada por Forbes aquella que hoy llama la atención situándolos también en la cima, pero de los tenistas mejor pagados del mundo actualmente.

Según lo precisa la prestigiosa revista internacional, “la reestructuración significa que el ranking de ganancias está encabezado por tres jugadores menores de 30 años por primera vez desde que un joven Roger Federer, Maria Sharapova y Rafael Nadal lideraron la lista en 2010″, y en ese sentido, resulta importante destacar también la presencia de deportistas que representan a la WTA gracias a su trabajo no solo dentro de las canchas duras, arcilla o césped.

A continuación, te compartimos el listado completo conformado por los 10 tenistas mejor pagados del mundo que en conjunto de acuerdo a Forbes, ganaron un estimado de 285 millones de dólares durante los últimos 12 meses:

1- CARLOS ALCARAZ

- “Con asociaciones como BMW, Louis Vuitton y Rolex, Alcaraz es el mejor pitchman entre los tenistas en activo, pero su verdadera ventaja sobre el resto del torneo reside en sus apariciones: puede cobrar un millón de dólares por evento y hasta dos millones por una exhibición”.

Ganancias dentro de la cancha, $13.3 millones / Ganancias fuera de la cancha, $35 millones

Carlos Alcaraz no solo es el nuevo número 1 del mundo, sino también lidera hasta los registros financieros acumulando millones de dólares por patrocinios, activaciones, entre otras actividades económicas.

2- JANNIK SINNER

- El tenista italiano ahora número 2 del mundo, obtiene ganancias provenientes de una “docena de patrocinadores, entre ellos Gucci, el café Lavazza y la pasta De Cecco”.

Ganancias dentro de la cancha, $20.3 millones / Ganancias fuera de la cancha, $27 millones

3- COCO GAUFF

- “Además de un lucrativo conjunto de patrocinadores que incluyen a Bose, New Balance y la marca de cuidado del cabello Carol’s Daughter, Gauff anunció en enero que había invertido en Unrivaled, antes de la temporada inaugural de la liga de baloncesto femenino tres contra tres”.

Ganancias dentro de la cancha, $12.2 millones / Ganancias fuera de la cancha, $25 millones

4- NOVAK DJOKOVIC

- “Fuera de la cancha, Djokovic ha ampliado sus colaboraciones con Aman Resorts, Joe & The Juice y Qatar Airways durante el último año”.

Ganancias dentro de la cancha, $4.6 millones / Ganancias fuera de la cancha, $25 millones

5- ARYNA SABALENKA

- “Este mes (agosto 2025) anunció una colaboración con las bebidas deportivas Electrolit y ha estado grabando contenido para Chase Bank y el canal ruso de YouTube First&Red. Recientemente, también adquirió una participación en IM8, una marca de suplementos nutricionales cofundada por David Beckham”.

Ganancias dentro de la cancha, $12.4 millones / Ganancias fuera de la cancha, $15 millones

Asimismo, el sexto lugar del ranking de Forbes figura ocupado por otra tenista, siendo Qin Wen Zheng quien durante los últimos 12 meses ha acumulado fortuna ascendente a los 6.26,1 millones de dólares, y gracias a Audi, Beats y Dior como patrocinadores, mientras en el sétimo, octavo, noveno y décimo puesto están situados los siguientes jugadores:

IGA SWIATEK

TAYLOR FRITZ

FRANCES TIAFOE

DANIIL MEDVEDEV

ESTOS OTROS 10 DEPORTISTAS INTEGRAN RANKING DE LOS MEJORES PAGADOS DEL MUNDO EN 2025

A nivel mundial, los deportes resaltan por quienes protagonizan instantes inolvidables, y en esa línea Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los futbolistas que además de sus logros como deportistas, llaman la atención por ese poder adquisitivo cuyas ganancias anuales hoy establecen ranking global.

Gracias a los datos procedentes de Sportico, Esquire ha eleborado Top 10 también integrado por excompañeros del astro argentino como Neymar y Kylian Mbappé, y estrellas del fútbol americano, básquet, y hasta golf representado por Jon Rahm, actual campeón del Masters.

Te compartimos a continuación el listado de los deportistas mejor pagados del mundo que hacia el 2025 lidera Cristiano Ronaldo, ocupando Lionel Messi el tercer lugar, y el francés del Real Madrid el siguiente puesto revelado:

1- CRISTIANO RONALDO

Ganancias anuales: 424 millones de dólares australianos

2- JON RAHM

Ganancias anuales: 313 millones de dólares australianos

3- LIONEL MESSI

Ganancias anuales: 200 millones de dólares australianos

4- LEBRON JAMES

Ganancias anuales: 194 millones de dólares australianos

5- KYLIAN MBAPPÉ

Ganancias anuales: 193 millones de dólares australianos

6- NEYMAR

Ganancias anuales: 187 millones de dólares australianos

7- STEPHEN CURRY

Ganancias anuales: 152 millones de dólares australianos

8- GIANNIS ANTETOKOUNMPO

Ganancias anuales: 136 millones de dólares australianos

9- PATRICK MAHOMES

Ganancias anuales: 130 millones de dólares australianos

10- MAX VERSTAPPEN

Ganancias anuales: 116 millones de dólares australianos

Con respecto al patrimonio de Cristiano Ronaldo, Forbes con información de EFE, revela que gran parte de las ganancias anuales generadas por el capitán luso, provienen también del ámbito empresarial e inversión en marcas como URSU, aplicativo móvil de vida saludable, ERAKULIS, productos de recuperación de atletas, Avathletes, y propia línea de ropa interior CR7 Underwear, perfumes CR7 Fragances, CR7 Footwear mediante el cual se ofertan zapatos, entre otros negocios que lo terminan convirtiendo en el deportista más rico a nivel global.