El Mundial 2026 no solo ha generado emociones dentro de las canchas, sino también un impacto histórico en el entorno digital de los futbolistas. De acuerdo con cifras de Meta, durante el primer mes de la competición los jugadores que participan en el torneo experimentaron un crecimiento extraordinario en sus comunidades de seguidores en Instagram. En conjunto, las cuentas de los futbolistas sumaron 213,6 millones de nuevos usuarios, reflejando el enorme alcance global del campeonato. Este incremento representa un crecimiento del 6,6 % en la cantidad de seguidores acumulados por los jugadores durante las primeras semanas del Mundial. La presencia de grandes figuras internacionales, junto con la expectativa que genera cada partido, ha impulsado una mayor interacción entre los deportistas y sus aficionados. Así, el torneo se consolida no solo como el evento futbolístico más importante del mundo, sino también como un fenómeno de impacto en las redes sociales.

Este es el jugador con más seguidores, las sorpresas se dieron en este Mundial también fuera del campo

El noruego Erling Haaland se convirtió en el futbolista que más crecimiento registró en Instagram durante el Mundial 2026. El delantero noruego logró captar la atención de millones de aficionados y sumó 29,9 millones de nuevos seguidores en la plataforma digital. Con este incremento, el atacante alcanzó una comunidad total de 70,6 millones de usuarios, consolidando su enorme impacto fuera de los terrenos de juego. Según el análisis realizado por Socialblade, el jugador del Manchester City lideró el ranking de crecimiento en redes sociales entre los futbolistas participantes en la Copa del Mundo. Su presencia en el torneo, su reconocimiento internacional y la expectativa generada alrededor de sus actuaciones fueron factores claves para este aumento significativo de seguidores. Haaland reafirma así su posición como una de las figuras más influyentes del fútbol actual.

¿Qué otros jugadores sorprendieron al mundo con la cantidad de seguidores debido a su desempeño?

El Mundial 2026 no solo tuvo protagonistas dentro de las canchas, sino también en el universo digital, donde los futbolistas disputaron otra competencia: la conquista de nuevos seguidores. El rendimiento, la exposición mediática y las actuaciones destacadas durante el torneo se reflejaron en millones de nuevos usuarios que comenzaron a seguir a las figuras del campeonato. Así, varios jugadores lograron aumentar su popularidad más allá de los resultados deportivos.

Entre los mayores crecimientos destacó Vozinha, arquero de Cabo Verde, quien pasó de 37 mil a 28,8 millones de seguidores, convirtiéndose en el futbolista con mayor incremento en redes sociales. Cristiano Ronaldo sumó 10 millones de seguidores y Neymar aumentó 6,5 millones. Lionel Messi registró un crecimiento de entre 5,6 y 5,7 millones, mientras que Endrick (Brasil) y Gilberto Mora (México) superaron los 5,2 millones y 5,6 millones, respectivamente. Además, Jude Bellingham añadió más de 4,2 millones; Michael Olise, 4 millones; Lamine Yamal, 3 millones; Vinícius Jr., 2,8 millones y Julián Quiñones, más de 2,6 millones.

Vozinha fue el jugador con obtuvo más admiradores en el mundo por su actitud en el campo de juego

El caso de Vozinha se convirtió en una de las grandes sorpresas del impacto digital que dejó el Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde pasó de ser prácticamente desconocido para el público internacional a convertirse en una figura seguida por millones de aficionados. Su destacada actuación ante España y la histórica participación de su selección fueron determinantes para que su popularidad creciera de manera exponencial en las redes sociales. En pocos días, el guardameta africano logró captar la atención mundial y protagonizó uno de los mayores saltos de seguidores durante el torneo. Diversos análisis señalan que Vozinha habría conseguido sumar más de 17 millones de nuevos usuarios únicamente durante la fase de grupos. Su rendimiento deportivo y la hazaña de Cabo Verde lo transformaron en uno de los nombres más comentados fuera de las canchas.

Los jugadores más jóvenes que más aprovecharon el Mundial en captar seguidores en sus redes sociales

El Mundial 2026 también sirvió como una plataforma para impulsar la imagen de las nuevas figuras del fútbol internacional. Jóvenes talentos aprovecharon el escenario más importante del deporte para fortalecer su presencia global y conectar con millones de aficionados a través de las redes sociales. Sus destacadas actuaciones durante el campeonato les permitieron aumentar notablemente su popularidad y consolidar sus marcas personales. Entre los futbolistas que más crecieron en el entorno digital destacaron Endrick de Brasil, Lamine Yamal de España, Jude Bellingham de Inglaterra, Michael Olise de Francia y Gilberto Mora de México. Cada uno de ellos registró importantes incrementos en el número de seguidores, impulsados por su rendimiento en los partidos y la gran exposición mediática que ofrece una Copa del Mundo. El torneo confirmó así el surgimiento de una nueva generación de estrellas del fútbol.

Los grandes ídolos siguen creciendo, algunos a pesar de su declive y otros por sus méritos en instancias mayores

A pesar de que ya eran reconocidos mundialmente y contaban con millones de seguidores antes del Mundial 2026, estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y Erling Haaland continuaron ampliando su alcance digital durante la competición. La exposición generada por el torneo permitió que estas figuras incrementaran aún más su popularidad y fortalecieran su presencia en las plataformas sociales. Entre ellos, Erling Haaland protagonizó uno de los crecimientos más destacados, al registrar un aumento muy superior a su promedio habitual de nuevos seguidores. El delantero noruego prácticamente duplicó su ritmo de crecimiento durante el campeonato y se convirtió en el futbolista consolidado que más seguidores sumó en este periodo. Su rendimiento y protagonismo mundial reafirmaron su impacto tanto dentro como fuera del campo.

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