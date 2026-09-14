Universitario de Deportes volvió a confiar en una fórmula que ya le había entregado noches de celebración en temporadas anteriores. Con una línea de tres centrales y un juego más directo, el conjunto crema encontró nuevamente el camino para hacerse fuerte en el campeonato. Bajo la conducción de Héctor Cúper, el equipo ha logrado tomar el control del Torneo Clausura 2026 después de nueve jornadas disputadas. La estrategia parece haber encajado en un plantel que ahora mira con optimismo la recta decisiva. Cada fecha comienza a convertirse en una nueva prueba para sostener el liderazgo.

En la otra vereda, Alianza Lima observa con preocupación el tramo que todavía queda por recorrer en el certamen. Los resultados y la ubicación en la tabla obligan al conjunto blanquiazul a no perder de vista cada uno de sus próximos compromisos. El calendario que resta será determinante para conocer si puede recuperar terreno en la pelea por el título. Mientras Universitario intenta consolidar su ventaja, los íntimos saben que ya no hay margen para desperdiciar puntos. La cuenta regresiva hacia el final del Clausura ha comenzado y cada partido tendrá sabor a final.

Estos son los partidos que faltan disputar a Universitario de Deportes y Alianza Lima

Estos son los partidos por jugar a Universitario:

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (local)

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (local)

Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (local)

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (visita)

Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (local)

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (visita)

Estos son los partidos por jugar a Alianza Lima:

Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (local)

Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (local)

Fecha 13: Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (local)

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (local)

La gran sorpresa de este Torneo Clausura es Deportivo Garcilaso cuyo fixture es bastante accesible

Deportivo Garcilaso encara la recta decisiva del Torneo Clausura 2026 con ocho partidos todavía por disputar en el calendario actualizado. Entre todos esos compromisos, uno aparece marcado en rojo por su trascendencia: el choque frente a Universitario de Deportes. El encuentro se jugará este sábado 19 de septiembre, desde las 6:00 p. m., en tierras cusqueñas. Con la cima del campeonato en disputa, cada punto comienza a pesar como oro en la carrera por el título. El estadio será escenario de una batalla en la que ambos buscarán dar un golpe decisivo en el campeonato.

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario (local)

Fecha 11: Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo (local)

Fecha 12: Melgar vs. Deportivo Garcilaso (visita)

Fecha 13: Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas (local)

Fecha 14: Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso (visita)

Fecha 15: UTC vs. Deportivo Garcilaso (visita)

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos (local)

Fecha 17: Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (visita)

Partido clave: Garcilaso y Universitario; cualquier resultado puede modificar la tabla y dejar a uno fuera

La pelea por el Torneo Clausura comienza a entrar en una etapa decisiva y se prenden las cámaras y luces el duelo entre Deportivo Garcilaso y Universitario. Ambos equipos se medirán este 19 de septiembre, en un encuentro donde no solo estarán en juego tres puntos, sino también la posibilidad de golpear directamente a un rival por el título. Mientras uno buscará sumar y acercarse a la cima, el otro intentará salir fortalecido de una visita que puede marcar un antes y un después en el campeonato.

Con ocho jornadas todavía por disputar, el calendario permite observar distintos caminos para Alianza Lima, Garcilaso y Universitario. Los tres tendrán que afrontar cuatro partidos como locales y cuatro en condición de visitante, por lo que la ventaja de la localía queda prácticamente equilibrada. La diferencia, entonces, estará en la dificultad de cada rival y en la capacidad de cada equipo para responder en los momentos decisivos. Y en esa carrera contrarreloj, cada punto perdido puede terminar pesando cuando llegue la hora de definir al campeón del Clausura.

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