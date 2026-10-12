El empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Melgar dejó una de las jugadas más discutidas del encuentro: la acción previa al segundo gol del conjunto crema, convertido por Alex Valera, que generó reclamos por parte de los futbolistas del cuadro arequipeño. Los jugadores rojinegros consideraron que Edison Flores había cometido una falta antes de que se concretara la anotación, por lo que esperaban que la intervención del videoarbitraje permitiera revisar la jugada. Sin embargo, tras la evaluación correspondiente, el tanto fue validado y el marcador no sufrió modificaciones. En medio de las reacciones que provocó esta decisión, Winston Reátegui, exárbitro peruano, analizó la controversia y explicó por qué consideró acertada la actuación del VAR, en una discusión que volvió a poner bajo la lupa los criterios arbitrales en el fútbol nacional.

¿Qué dijo Winston Reátegui sobre la polémica del gol de Alex Valera?

Winston Reátegui se refirió a la acción que precedió al gol de Alex Valera y defendió la decisión de los responsables del videoarbitraje. Para el exárbitro, la revisión no debía conducir a sancionar una infracción si las imágenes disponibles no permitían identificarla con claridad.

“Si no hay un elemento, una cámara o toma que me demuestre que es falta, siga jugando nomás. Estuvo bien el VAR porque no hubo una toma clara”, manifestó Reátegui en L1 Max al analizar la polémica jugada que marcó el empate de Universitario frente a Melgar.

¿Por qué los jugadores de Melgar reclamaron una falta de Edison Flores?

La controversia se originó en la acción previa al tanto de Valera, cuando los futbolistas de Melgar cuestionaron una posible infracción de Edison Flores. Los reclamos se produjeron porque consideraron que la jugada debía ser revisada antes de que se confirmara la anotación del equipo crema.

La protesta del conjunto arequipeño puso el foco en la intervención del VAR y en la posibilidad de que las imágenes permitieran determinar si existió una falta. No obstante, el gol terminó siendo validado y Universitario consiguió establecer el 2-2 en el marcador.

¿Qué opinó el exárbitro sobre la decisión del VAR?

La postura de Reátegui se centró en la necesidad de contar con evidencia visual suficiente para determinar que se produjo una infracción. Según explicó, si ninguna de las tomas disponibles demuestra de manera clara que hubo una falta, corresponde permitir que el juego continúe, en lugar de modificar una decisión sin elementos concluyentes.

Su análisis respaldó la actuación del VAR en esta jugada específica, aunque la controversia dejó abierta la discusión entre los protagonistas y los aficionados. La interpretación de las imágenes y los criterios aplicados por el arbitraje volvieron a convertirse en temas centrales tras el enfrentamiento entre cremas y rojinegros.

Universitario y Melgar repartieron puntos tras un partido polémico

El empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Melgar estuvo acompañado por una acción que generó distintas reacciones después del pitazo final. El gol de Alex Valera, cuestionado por los jugadores del equipo arequipeño debido a la presunta falta previa de Edison Flores, terminó siendo uno de los principales focos de atención del encuentro.

Las declaraciones del exjuez aportaron una perspectiva arbitral al debate y respaldaron la decisión de validar el tanto ante la ausencia de una toma que demostrara claramente una infracción. De esta manera, la polémica volvió a poner sobre la mesa el papel del videoarbitraje y la importancia de las imágenes en la evaluación de jugadas determinantes del fútbol peruano.

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