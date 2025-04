Mauricio Larriera es recordado por los hinchas de Alianza Lima de manera negativa. El técnico estuvo a cargo del plantel blanquiazul que perdió la final nacional de 2023 ante Universitario, el clásico rival. Y, en la última fecha del fútbol chileno, el técnico uruguayo, ahora responsable de guiar al Everton en la liga de ese país, dio unas declaraciones bastantes emotivas tras caer 6-0 ante la Universidad Católica.

Ex técnico de Alianza Lima sufre un nuevo ‘mazazo’ en Chile y se quiebra tras partido: “Siento mucha vergüenza”

Mauricio Larriera no ocultó su desánimo por la dura caída sufrida por su equipo. El técnico ofreció disculpas a los seguidores de Everton y confesó que es la primera vez en su carrera que enfrenta una derrota con una diferencia tan contundente en el marcador.

“Creo que fue una derrota bochornosa, dolorosa, no recuerdo haber tenido una derrota de este tipo en todo mi camino como DT. Es bravo hablarle a la gente; sí, pedirle disculpa, yo como entrenador responsable, siento muchísima vergüenza (…). La superioridad del rival fue muy notoria, estuvimos en ciertos momentos bien, no arrancamos mal, pero después hubo una superioridad en todo sentido, pedir disculpas al hincha, a toda la ciudad, a todo Viña, porque como conductor me da vergüenza”, comentó Larriera en conferencia.

Su única derrota con Alianza Lima, le costó el puesto a Mauricio Larriera. (GEC)

Posteriormente, el técnico uruguayo admitió que la derrota representa un duro revés para el proceso que el equipo ha venido construyendo. Además, no esquivó responsabilidades y asumió la culpa por el bajo rendimiento que mostró su plantel frente a Universidad Católica.

“Esta derrota es demasiado dura, es un mazazo para todo lo que venimos trabajando y haciendo, simplemente pedirles perdón a la gente, me responsabilizo por lo que pasó y no tengo mucho más que decir, al hincha ni siquiera que le pida perdón le va a alcanzar”, agregó.

Cómo fue la final del 2023 de la Liga 1

La final del fútbol peruano 2023 quedará grabada como una noche histórica en el Estadio Alejandro Villanueva. Universitario de Deportes, con un planteamiento táctico impecable y una determinación inquebrantable, logró imponerse por 2-0 a Alianza Lima, dirigido por Larriera, en su propio campo, silenciando a una hinchada blanquiazul que esperaba celebrar el bicampeonato en casa.

Desde el inicio, la “U” mostró una intensidad superior. Bajo la dirección de Jorge Fossati, el equipo crema se plantó con personalidad, cerrando espacios y castigando con efectividad cada error rival. Los goles, que llegaron en momentos clave del partido, fueron el reflejo de un trabajo colectivo sólido y una preparación estratégica que superó a los dirigidos por Guillermo Salas.

La derrota fue especialmente dolorosa para Alianza, no solo por perder la final, sino por hacerlo en Matute, donde pocas veces había sido superado con tanta claridad. Para Universitario, en cambio, el triunfo tuvo un sabor especial: cortar una racha de años sin títulos nacionales y hacerlo nada menos que frente a su eterno rival, en su casa y en una final decisiva.

El campeonato 2023 no solo consagró a Universitario como el mejor equipo del año, sino que reavivó la grandeza de uno de los clubes más emblemáticos del país.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

- Ayacucho FC 0-2 Alianza Atlético (Finalizado)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Suspendido)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Deportivo Binacional (Finalizado)

Domingo 27 de abril

- Los Chankas 1-1 Melgar (Finalizado)

- Atlético Grau 3-3 Sport Boys (Finalizado)

- Universitario 6-0 UTC (Finalizado)

Lunes 28 de abril

- Sporting Cristal 3-2 Juan Pablo II (Finalizado)

- ADT 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- Cienciano 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Descansa: Alianza Universidad

Programación de la fecha 11 del Apertura 2025

Jueves 1 de mayo

7:30 p.m. Melgar vs Comerciantes Unidos (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)

Viernes 2 de mayo

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Atlético Grau (Estadio IPD Huancayo)

7:30 p.m. Alianza Lima vs Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Sábado 3 de mayo

1:00 p.m. UTC vs Deportivo Garcilaso (Estadio Municipal Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs Ayacucho FC (Estadio de la Juventud - Lambayeque)

6:30 p.m. Cusco FC vs Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 4 de mayo

1:00 p.m. Sport Boys vs Alianza Universidad (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs ADT (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Binacional vs Los Chankas (Estadio Briceño Rosamedina - Juliaca)

* Sporting Cristal: descansa