Al parecer la selección de Uruguay no la viene pasando bien y no precisamente por malos resultados, sino por unas declaraciones que brindó Luis Suárez sobre el DT Marcelo Bielsa. El exdelantero charrúa acusó al técnico de tratar mal a los jugadores y al personal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por lo que viene generando gran controversia en el plantel previo al partido contra la selección peruana. Ante ello, Richard ‘Chengue’ Morales, quien formó parte del equipo uruguayo, se pronunció sobre esta polémica y se mostró muy crítico con el ‘pistolero’ por sus afirmaciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ‘CHENGUE’ MORALES SOBRE LUIS SUÁREZ Y SU POLÉMICA CONTRA MARCELO BIELSA?

Hace poco se presentó Richard Morales al programa Punto Penal para referirse sobre este problema que existen en el seno de la selección de Uruguay. El exfutbolista dejó entrever que lo dicho por Suárez fue mandado por alguien de “arriba” debido a que no pueden cumplir con un monto específico en la remuneración de Marcelo Bielsa.

“No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. Esas frases vienen de arriba. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”. dijo al inicio.

Richard ‘Chengue’ Morales mostró sus diferencias contra Luis Suárez por las recientes declaraciones en contra de Marcelo Bielsa.

“Él también tragó y vivió el destrato. Si vos aguantaste, ¿es más importante tu imagen que la grupal? ¿Después de que te vas, tirás la bomba y ahora no hablás más? Le falta el respeto al jugador, que es el que te da de comer”, agregó muy incomodado por las recientes declaraciones de ‘Lucho’.

¿QUÉ DIJO ‘CHENGUE’ MORALES SOBRE LA SELECCIÓN URUGUAYA EN ESTAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

Asimismo, en otra entrevista para Infobae, el exmundialista indicó que ya no se le toma mucha importancia previo a los partidos de Uruguay en Clasificatorias, ya que ve imposible que su selección quede afuera de esta cita mundialista debido al aumento de cupos. El exfutbolista de 49 años aseguró que hasta el día del partido la prensa le toma más importancia.

“La Eliminatoria ha perdido un poco de esa emoción que la caracterizaba, porque antes clasificaban 4 y uno en repechaje, ahora clasifican 7, o sea, es casi imposible quedar afuera. La eliminatoria quedó con poca motivación para los equipos que están prendidos arriba en la tabla. Es casi imposible que Uruguay quede afuera. Obvio que todos los uruguayos queremos hacer una buena eliminatoria, pero lo que es la clasificatoria en sí, no se le está dando mucha importancia hasta que llega al día del partido”, sostuvo.

Por otra parte, ‘Chengue’ mencionó que la selección peruana podría sacar provecho de los inconvenientes que vienen teniendo la interna del equipo charrúa por las declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa. Además, el exjugador de Nacional resaltó las cualidades de Jorge Fossati debido a que trabaja mucho con la pelota parada y y logra convencer a los jugadores de sus capacidades.

“Les aseguro que les va a responder de buena manera, quédense tranquilos, confíen en él. No va a haber otro entrenador que les dé lo que les puede dar Jorge Fossati. Es un entrenador que trabaja mucho pelota parada, que va a sacar muchos resultados, que convence a los jugadores, que los jugadores se hacen amigos de él, que los jugadores le van a responder. El tema es que no es fácil agarrar una selección y volver a replantear todas sus ideas, por el tiempo y trabajo principalmente, que no hay tiempo para poder trabajar”, mencionó a dicho medio.