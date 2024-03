El volante de la ‘bicolor’ se encuentra jugando para los Pumas UNAM en la Liga MX de México. Sin embargo, a su equipo no le va muy bien en la tabla de posiciones y hay quienes opinan que el desempeño de Piero Quispe no es el más optimo. El ex arquero mexicano Oswaldo Sánchez va incluso más lejos con fuertes declaraciones contra el futbolista peruano.

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez sobre Piero Quispe?

Pumas UNAM no ha logrado conseguir una victoria durante sus últimos cinco partidos y el descontento se hace notar entre sus hinchas, quienes deseaban pasar directamente a la serie final. Es aquí que Oswaldo Sánchez, conocido ex arquero mundialista de la selección mexicana, compartió su opinión sobre los motivos por los que el equipo está atravesando tan mal momento.

Sánchez, quien también es comentarista deportivo en TUDN, afirmó que el problema se encuentra en la ofensiva del equipo y, particularmente, en un jugador: Piero Quispe. “Lo de Piero Quispe es inadmisible”, dijo, haciendo referencia su último partido contra Cruz Azul. “Ha sido la peor contratación, en mi entender, del torneo”. Posteriormente, indicó que, aunque viene de “un buen equipo” en Perú, en México no ha conseguido ni asistencias ni goles.

"En lo individual tienen que crecer muchos jugadores: lo de Piero Quispe es inadmisible, ha sido la peor contratación del torneo" 🗣️@SanOswaldo_TD y su radiografía sobre la actual temporada de Pumas



🔴 #FutbolCentral EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/DfLGGVFtQT — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 31, 2024

El técnico de Pumas UNAM se defiende

Gustavo Lerma, entrenador del equipo, reconoció que el mes de marzo fue “crítico” para ellos, pero que todavía están en las condiciones para seguir luchando. “Estamos de ánimo impecable, pero no quiero mirar la tabla”, dijo. Asimismo, se referió al más reciente encuentro contra Cruz Azul: “Veníamos en una racha negativa y lo importante era no recibir goles, lo importante era no perder, me pareció que fue un partido bastante parejo donde algún detalle podría haber inclinado la balanza para un lado o para otro”.

¿Qué opinan los hinchas del equipo?

Curiosamente, para los seguidores de Pumas UNAM el problema no es del todo Piero Quispe, sino su entrenador. A través de diversos comentarios en redes sociales, se puede intuir que los hinchas de Pumas sienten que su equipo posee buenos jugadores, pero el estratega de turno no sabe aprovecharlos. Ya sea dejándolos en el banquillo o dándoles posiciones en las que no se pueden lucir completamente. Este es el caso de Quispe, quien estuvo jugando en posiciones defensivas, mientras que en el partido entre Perú y República Dominicana logró hacer un gol como centrocampista.

“Lo que le falta a Pumas es un buen DT, que sepa aprovechar las grandes virtudes de Piero Quispe y de otros de sus compañeros”, se puede leer en una de los opiniones de los hinchas a través de X (antes Twitter). Otro usuario comenta respecto al encuentro de la selección nacional: “La importancia de ponerlo a jugar en su posición y no inventarle una como hace Lema, donde sus recorridos son bastante largos y por eso no se luce”.