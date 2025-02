Alianza Lima le dio una inmensa alegría a su hinchada tras vencer 1-0 a Boca Juniors. Por la Fase 2 de la Copa Libertadores, el cuadro blanquiazul hizo respetar el estadio Alejandro Villanueva y dio un golpe de autoridad de cara al partido del próximo martes en La Bombonera. En este contexto, Lorena Álvarez, periodista de Latina y confesa fanática del conjunto blanquiazul, expresó su alegría en su cuenta de Instagram.

¡Explota de alegría! Lorena Álvarez expresa su felicidad tras triunfo de Alianza Lima ante Boca: “Hoy no duermo”

“Hoy no duermo”, escribió la comunicadora, en una publicación que vino acompañada de un cuadro estadístico que resumía los triunfos de la institución ‘íntima’ ante clubes campeones del torneo continental. Entre estos equipos estaban Cruzeiro, Peñarol, Olimpia, Estudiantes de La Plata y más.

Lorena Álvarez en varios ocasiones demostró su hinchaje por Alianza Lima. (Foto: Instagram Lorena Álvarez)

Recordemos que, en agosto del año pasado, sorpresivamente, Lorena comentó que no iba al estadio de Alianza Lima para no generar molestia. “No voy a Matute desde el año pasado y la verdad, aunque me encanta el feeling del estadio, dudo que vaya pronto. Mi presencia (creo yo) no sería muy bienvenida por alguno luego de haber sido honesta sobre lo que viví y sentí en la segunda final”.

Qué dijo Néstor Gorosito sobre triunfo de Alianza Lima ante Boca Juniors

‘Pipo’ señaló que siente preocupación por cómo se desempeñará el arbitraje en el encuentro en La Bombonera. “El triunfo quedó corto, tuvimos varias situaciones de gol para ampliar la diferencia. Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, ese es un miedo grande que tengo para la revancha en la cancha de Boca”.

Asimismo, el estratega argentino añadió: “Al minuto, amarilla a Erick (Noriega), foul a Barcos en la mitad de cancha y nada. A los tres minutos, amarilla a Trauco. Le habían hecho foul a Barcos y le sacó amarilla. Me da miedo allá, mucho miedo”.

Gorosito llegó esta temporada para dirigir a Alianza Lima. (Fuente: Alianza Lima)

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Alianza Lima y Boca Juniors?

El encuentro de vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores se jugará el martes 25 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. hora argentina). El escenario que albergará este importante duelo será el emblemático Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera en Buenos Aires.

Qué dijo Hernán Barcos tras triunfo de Alianza Lima ante Boca Juniors

Hernán Barcos fue claro en expresar que Alianza tiene que mantener su mismas intenciones ofensivas en la cancha de Boca. “Fue importante ganar, se pudo hacer uno o dos más, ahora toca buscarlo allá, la llave está abierta pero estamos tranquilos. Ellos (Boca Juniors) tienen la obligación de ganar, nosotros la de mantener el resultado. Hay que salir a jugar de la misma manera, salir a buscarlo y no esperar lo que harán ellos sino se complica”.