El encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el sábado 9 de mayo entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó 1-1, en un partido que tuvo muy pocas emociones. Más allá del resultado, el choque estuvo acompañado de controversia durante la transmisión televisiva, donde la labor del narrador Peter Arévalo fue cuestionada por una parte de la audiencia, especialmente por simpatizantes del conjunto celeste, que expresaron su disconformidad en redes sociales al considerar parcializada su cobertura. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el periodista reaccionó con anticipación a una jugada que no terminó en gol, en la que incluso llegó a celebrar un supuesto tanto de Paolo Guerrero antes de que el balón cruzara la línea del arco defendido por Diego Enríquez. En este contexto, Andrés Mendoza recriminó duramente a dicho periodista.

Explota la polémica: ‘Cóndor’ Mendoza critica duramente la narración de Mr Peet en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: “Vergonzoso”

“Quiero decirle a esa gente que va a transmitir el partido de Alianza: por favor, si van a gritar gol, griten los goles igual para el otro equipo. Cuando hace gol Cristal u otro equipo que va a jugar en el estadio de Alianza, que griten los goles como debe ser. Así como gritan los goles de Alianza, también tienen que gritar igual. No mamen, uno se da cuenta. Tienes que gritar los goles igual porque para eso te pagan. El gol de Paolo ni entró y lo gritó; no seas malo. Vergonzoso. Tiene que ser imparcial”, dijo el popular ‘Cóndor’ en ‘El Datazo’.

Recordemos que no es la primera vez que Peter Arévalo es criticado por estos motivos. Los hinchas de diferentes clubes han manifestado su descontento por esta situación a través de las redes sociales en múltiples ocasiones.

Torneo Apertura - resultados de la Fecha 14

Viernes 08 de mayo

UTC de Cajamarca vs. FC Cajamarca| 1-2

Sábado 09 de mayo

Deportivo Moquegua vs. ADT de Tarma | 2-2

Atlético Grau vs. Cienciano | 1-2

Alianza Lima vs. Sporting Cristal| 1-1

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | 2-1

Comerciantes Unidos vs. Melgar | 1-1

Cusco FC vs. Los Chankas | 1-1

Lunes 11 de mayo

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 2-1

Sport Boys vs. Universitario de Deportes | 0-0

Programación de la fecha 15 del Apertura

Viernes 15 de mayo

15:00 FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

20:00 Universitario vs. Atlético Grau

Sábado 16 de mayo

13:00 Melgar vs. Sport Huancayo

15:15 Juan Pablo II vs. Alianza Atlético

17:45 Cienciano vs. Alianza Lima

20:30 Sport Boys vs. Cusco FC

Domingo 17 de mayo

10:00 ADT vs. Comerciantes Unidos

13:15 Deportivo Garcilaso vs. UTC

15:30 Chankas CYC vs. CD Moquegua