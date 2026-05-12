El encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el sábado 9 de mayo entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó 1-1, en un partido que tuvo muy pocas emociones. Más allá del resultado, el choque estuvo acompañado de controversia durante la transmisión televisiva, donde la labor del narrador Peter Arévalo fue cuestionada por una parte de la audiencia, especialmente por simpatizantes del conjunto celeste, que expresaron su disconformidad en redes sociales al considerar parcializada su cobertura. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el periodista reaccionó con anticipación a una jugada que no terminó en gol, en la que incluso llegó a celebrar un supuesto tanto de Paolo Guerrero antes de que el balón cruzara la línea del arco defendido por Diego Enríquez. En este contexto, Andrés Mendoza recriminó duramente a dicho periodista.
El encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el sábado 9 de mayo entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó 1-1, en un partido que tuvo muy pocas emociones. Más allá del resultado, el choque estuvo acompañado de controversia durante la transmisión televisiva, donde la labor del narrador Peter Arévalo fue cuestionada por una parte de la audiencia, especialmente por simpatizantes del conjunto celeste, que expresaron su disconformidad en redes sociales al considerar parcializada su cobertura. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el periodista reaccionó con anticipación a una jugada que no terminó en gol, en la que incluso llegó a celebrar un supuesto tanto de Paolo Guerrero antes de que el balón cruzara la línea del arco defendido por Diego Enríquez. En este contexto, Andrés Mendoza recriminó duramente a dicho periodista.
“Quiero decirle a esa gente que va a transmitir el partido de Alianza: por favor, si van a gritar gol, griten los goles igual para el otro equipo. Cuando hace gol Cristal u otro equipo que va a jugar en el estadio de Alianza, que griten los goles como debe ser. Así como gritan los goles de Alianza, también tienen que gritar igual. No mamen, uno se da cuenta. Tienes que gritar los goles igual porque para eso te pagan. El gol de Paolo ni entró y lo gritó; no seas malo. Vergonzoso. Tiene que ser imparcial”, dijo el popular ‘Cóndor’ en ‘El Datazo’.
Recordemos que no es la primera vez que Peter Arévalo es criticado por estos motivos. Los hinchas de diferentes clubes han manifestado su descontento por esta situación a través de las redes sociales en múltiples ocasiones.
Viernes 08 de mayo
- UTC de Cajamarca vs. FC Cajamarca| 1-2
Sábado 09 de mayo
- Deportivo Moquegua vs. ADT de Tarma | 2-2
- Atlético Grau vs. Cienciano | 1-2
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal| 1-1
Domingo 10 de mayo
- Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | 2-1
- Comerciantes Unidos vs. Melgar | 1-1
- Cusco FC vs. Los Chankas | 1-1
Lunes 11 de mayo
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 2-1
- Sport Boys vs. Universitario de Deportes | 0-0
Viernes 15 de mayo
15:00 FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
20:00 Universitario vs. Atlético Grau
Sábado 16 de mayo
13:00 Melgar vs. Sport Huancayo
15:15 Juan Pablo II vs. Alianza Atlético
17:45 Cienciano vs. Alianza Lima
20:30 Sport Boys vs. Cusco FC
Domingo 17 de mayo
10:00 ADT vs. Comerciantes Unidos
13:15 Deportivo Garcilaso vs. UTC
15:30 Chankas CYC vs. CD Moquegua