Por Kenyi Peña Andrade

El encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el sábado 9 de mayo entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó 1-1, en un partido que tuvo muy pocas emociones. Más allá del resultado, el choque estuvo acompañado de controversia durante la transmisión televisiva, donde la labor del narrador Peter Arévalo fue cuestionada por una parte de la audiencia, especialmente por simpatizantes del conjunto celeste, que expresaron su disconformidad en redes sociales al considerar parcializada su cobertura. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el periodista reaccionó con anticipación a una jugada que no terminó en gol, en la que incluso llegó a celebrar un supuesto tanto de Paolo Guerrero antes de que el balón cruzara la línea del arco defendido por Diego Enríquez. En este contexto, Andrés Mendoza recriminó duramente a dicho periodista.