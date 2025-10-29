Las celebraciones de Universitario por el tricampeonato han sido a todo dar. Son muchos los videos que se han vuelto viral en los últimos días en donde se les ve a los futbolistas pasándola de la mejor manera y en muchos casos muy conmovidos. En este contexto, generaron polémica las declaraciones de Rodrigo Ureña en pleno festejo en cancha tras vencer a ADT en Tarma, provocando así la respuesta de varios exjugadores.

Este fue el caso de José Carlos Fernández, exfutbolista y figura en su momento con Alianza Lima. El exatacante le exigió al volante crema no faltarle el respeto a la institución blanquiazul y le contestó de manera contundente.

“No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente, que tiene dos años en el Perú. Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga ‘los llorones y estos...’, porque el tipo tiene dos años acá en Perú“, dijo el popular ‘Zlatan’ en el programa ‘3 toques’.

“No puede faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza, como también lo es Universitario, Cristal, Sport Boys, o Municipal. No puede venir a faltar el respeto así de esa manera. Hay que saber ganar y también perder. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente”, agregó el exgoleador.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Ureña criticó a quienes le quitaron mérito a Universitario. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC