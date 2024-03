La designación de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la Selección de Chile no cayó nada bien en algunos fanáticos peruanos, puesto que si bien recuerdan al argentino con cariño por permitirles ver de nuevo a su selección en un mundial, se sintieron traicionados de que continúe su carrera con el clásico rival de Perú.

Si bien ya pasó tiempo más de un mes desde que se anunció la llegada del ‘Tigre’ a la ‘Roja’, el asunto sigue generando opiniones y una figura que habló recientemente de manera extensa sobre el tema fue Juvenal Olmos, quien fue entrenador de Chile entre los años 2003 y 2005. En esta línea, indicó a quien considera como el culpable de que el argentino se ponga el buzo del eterno rival de la ‘Bicolor’.

¿QUIÉN FUE EL CULPABLE DE QUE RICARDO GARECA LLEGUE A CHILE, SEGÚN OLMOS?

Según recoge Infobae Perú de una entrevista con el diario Depor, Juvenal Olmos señaló a la actual junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presidida por Agustín Lozano, como los principales responsables de que Ricardo Gareca termine en la dirección técnica de otra selección de la Conmebol.

“El contrato no se le renovó a Ricardo Gareca. Ese tema es directamente de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol, ellos son los responsables de no tener al técnico, ya sea porque pidió mucha plata, no lo quisieron, o porque pensaron que el ciclo ya había terminado, como quieran, pero ellos son los responsables”, indicó el actual comentarista de TNT Sports.

Por otro lado, el popular ‘Pinturita’ confesó haber pensado que el ‘Tigre’ se iba a quedar por un periodo de tiempo más prolongado en la selección peruana, emulando lo hecho por el ‘Maestro’ Washington Tabárez, quien dirigió a Uruguay por 15 años.

“Nosotros acá en Chile, pensábamos que Ricardo iba a continuar en Perú, como en su momento lo hizo Tabárez en Uruguay, pero no hubo arreglo. Gareca se refiere al Perú como etapa maravillosa en su vida. Además, pudo lograr lo que todo técnico quiere que es traspasar la suerte del colectivismo. Ricardo es un técnico que le gusta la disciplina deportiva, así que ahora con Chile veremos si clasificamos”, señaló.

¿QUÉ PERSPECTIVA TIENE OLMOS SOBRE RICARDO GARECA?

Según Olmos Rojas, en medio de los rumores que vinculaban al Gareca con la selección de Chile, los fanáticos chilenos se encontraban entusiasmados con lo que representaba la llegada del ‘Tigre’ al banquillo de la ‘Roja’, debido a que ya sabe lo que es clasificar a un mundial a un equipo que se encuentra en las últimas posiciones de las Eliminatorias, situación en la que se encuentra la ‘Roja’ actualmente.

“Nosotros le deseamos mucha suerte a Ricardo, sabemos lo que viene, la presión de poder encantar a un país. Antes de la llegada de Gareca, Chile estaba deprimido. El último partido se jugó con 20 mil personas, que ni siquiera se sentían en el estadio. Será un nuevo aliciente al público”, sostuvo.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ GARECA COMO ENTRENADOR DE CHILE?

El popular ‘Tigre’ asumirá el mando de la ‘Roja’ por primera vez en un amistoso contra Albania. El partido se llevará a cabo el próximo viernes 22 de marzo a las 4:45 de la tarde (hora chilena). Este encuentro se desarrollará en Italia, precisamente en el Estadio Ennio Tardini.

Cuatro días después, Gareca tendrá su segundo partido al mando de la selección de Chile ante nada más y nada menos que la selección de Francia. Este encuentro se desarrollará en el Orange Veledrome de Francia el próximo martes 26 de marzo a las 5 de la tarde (hora chilena).

Posteriormente, el entrenador argentino tendrá su primer partido oficial con Chile en la Copa América 2024 contra nada más y nada menos que la selección peruana. El cotejo de Chile vs. Perú se desarollará en el AT&T Stadium, recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas (Estados Unidos), el próximo 21 de junio a las 9:00 de la noche en Chile, mientras que en Perú se llevará a cabo a las 7:00 de la tarde.

Luego, en setiembre, el ‘Tigre’ tendrá la responsabilidad de poner en un buen camino al cuadro chileno cuando vuelvan a disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrenten en una nueva doble fecha a Argentina y Bolivia.