La Fecha FIFA de setiembre de 2026 ya comenzó y las selecciones sudamericanas aprovechan esta ventana para disputar amistosos internacionales y continuar con la preparación de cara al nuevo ciclo rumbo a las Eliminatorias 2030. Perú se medirá con Estados Unidos, mientras que Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador y Uruguay también tendrán actividad frente a rivales de distintas confederaciones. Argentina y Venezuela iniciarán sus respectivos amistosos durante la siguiente semana.

¿Qué selecciones sudamericanas juegan en la Fecha FIFA?

La actividad comenzó este jueves 24 de setiembre con los partidos Ecuador vs. Corea del Sur y Japón vs. Uruguay. En ambos encuentros ya hubo resultados: Ecuador se impuso 3-0 y Japón derrotó 3-1 a Uruguay. Estos compromisos también marcaron los primeros partidos de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador y Diego Forlán como entrenador de Uruguay.

El viernes 25 será el turno de Brasil, que enfrentará a Australia desde las 5:00 a. m. (hora peruana). Posteriormente, el sábado 26 llegará una jornada con tres partidos de selecciones sudamericanas: Estados Unidos vs. Perú, Canadá vs. Chile y México vs. Colombia. El domingo 27 se disputará Paraguay vs. Bolivia.

Partidos de Perú, Brasil, Chile y Colombia: horarios y canales

La selección peruana jugará contra Estados Unidos el sábado 26 de setiembre a las 3:30 p. m. (hora de Perú) en el Chase Stadium de Florida. El amistoso será transmitido en territorio peruano por América TV y su plataforma América tvGO. El equipo dirigido por Mano Menezes busca sumar su segunda victoria desde la llegada del técnico brasileño.

Ese mismo sábado, Chile enfrentará a Canadá a las 6:00 p. m., con transmisión de Chilevisión y Paramount+, mientras que Colombia jugará contra México a las 8:00 p. m., encuentro que podrá seguirse por Caracol Televisión y RCN en territorio colombiano. Un día antes, Brasil tendrá su duelo ante Australia, programado para las 5:00 a. m. y con opciones de transmisión por SporTV y ESPN.

Programación de la primera jornada de la fecha FIFA. (Fuente: Conmebol)

¿Cuándo vuelve a jugar Perú y qué viene para las demás selecciones?

La agenda sudamericana continuará después de la primera jornada. Perú tiene programado otro amistoso frente a México, mientras que Chile volverá a enfrentarse con Estados Unidos y Uruguay tendrá un nuevo compromiso contra Corea del Sur. Venezuela también entrará en acción frente a Japón, mientras que Argentina tendrá su encuentro ante Bolivia el 30 de setiembre.

Esta serie de amistosos representa una oportunidad para que los entrenadores prueben futbolistas, sistemas de juego y diferentes alternativas antes de los próximos desafíos oficiales. En el caso peruano, Menezes continúa evaluando a un plantel de 26 convocados y tendrá varios encuentros para observar nuevas opciones y darle continuidad a su proyecto.

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