Alianza Lima dio un golpe de autoridad y eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores en La Bombonera. El cuadro blanquiazul, dando muestra de mucha personalidad, no se amilanó ante el imponente ambiente de la cancha boquense y logró forzar el partido hasta los penales en donde salieron victoriosos. En este contexto, mucho se habla sobre la posible salida de Fernando Gago de la dirección técnica del conjunto azul y oro. A continuación, te contamos qué se sabe sobre ello.

¿Fernando Gago no va más en Boca Juniors tras papelón ante Alianza Lima en la Copa Libertadores? Esto se sabe en Argentina sobre decisión de la dirigencia

Pese al mal resultado y a la sorpresiva eliminación de la Libertadores, la directiva de Boca, comandada por Juan Román Riquelme, no tiene planeado romper el contrato con Gago, según lo mencionado por Germán García Grova, periodista de TyC Sports de Argentina.

“Fernando Gago no renunció. La dirigencia no quiere echarlo. El plantel no recibió comunicación sobre algún cambio al respecto”, publicó dicho comunicador en su cuenta oficial de X. Recordemos que, tras su no clasificación a la Fase 3 del torneo continental, el único torneo internacional que disputará Boca en lo que resta del año será el Mundial de Clubes.

Fernando Gago tras ser eliminado por Alianza Lima en la Copa Libertadores. (Foto: AFP)

Qué dijo Néstor Gorosito tras clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la Copa Libertadores

Néstor Gorosito, uno de los artífices principales de la clasificación de Alianza a la ronda 3 de la Libertadores, declaró en conferencia que se siente orgulloso de su equipo y rescató la humildad del mismo. “Sé que para el fútbol peruano es muy bueno, tenemos muy buenos jugadores. Juegan bien a la pelota y se está armando un grupo muy bueno, muy contento por ellos”.

“Contento como siempre cuando uno gana, pasando de fase y entrando a la Sudamericana. Me pone contento por el club, los jugadores, la gente del día a día. Por Franco Navarro que los eligió”, agregó el popular ‘Pipo’.

Por último, el experimentado estratega argentino hizo hincapié en que no le gustó el segundo tiempo de sus muchachos. Además, aseguró que en ese tramo del partido fue más el equipo local. “Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se repitan”.

Néstor Gorosito logró eliminar a Boca de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images).

Qué dijo Hernán Barcos sobre la clasificación de Alianza Lima

Hernán Barcos fue sin duda la gran figura de Alianza en esta llave ante Boca. El goleador se hizo presente en La Bombonera con un gol y además demostró un gran nivel en ambos duelos. Sobre la clasificación, el ‘Pirata’ expresó que representaron a Perú de la mejor manera. “Hermoso, hermoso porque venimos trabajando mucho. Nadie creía en nosotros y menos contra Boca, un gigante. Pero bueno, Alianza también es un gigante. Hacemos respetar al Perú, a Alianza Lima, y digo el Perú porque Alianza es el Perú”, comentó el experimentado delantero a ESPN.

Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por Copa Libertadores

Alianza Lima recibirá por la Fase 3 de la Libertadores a Deportes Iquique el siguiente martes 4 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. La revancha se realizará el 11 del mismo mes en Chile.