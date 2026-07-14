La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial de Atresmedia en el que ambas partes señalaron que la separación se produjo “de mutuo acuerdo”. Con ello concluye una relación profesional iniciada en 2013, durante la cual Josep Pedrerol se consolidó como uno de los rostros más influyentes del periodismo deportivo en España gracias a un formato que revolucionó el debate futbolístico en televisión y en las plataformas digitales.

¿Por qué Josep Pedrerol deja Atresmedia?

Atresmedia agradeció la trayectoria del periodista y destacó su contribución al éxito de El Chiringuito y Jugones, espacios que durante años lideraron la audiencia en la televisión temática y se convirtieron en referentes para millones de aficionados al deporte. Por su parte, Pedrerol expresó su satisfacción por la etapa vivida y aseguró que fueron “13 años fantásticos” en los que trabajó con plena libertad editorial.

La despedida no será inmediata. El grupo confirmó que el último programa de El Chiringuito dentro de Atresmedia se emitirá el 20 de julio, con una edición especial dedicada a la final del Mundial 2026. Ese espacio servirá como cierre simbólico de una de las producciones deportivas más exitosas de la televisión española.

¿Cuál será el futuro del periodista?

Aunque Pedrerol no ha anunciado oficialmente cuál será su próximo destino, diversos medios españoles señalan que Mediaset aparece como la opción con más posibilidades para continuar su carrera. Las informaciones apuntan a que el periodista podría liderar un nuevo proyecto deportivo, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su incorporación a otro grupo audiovisual.

La posible salida de El Chiringuito hacia otra cadena también ha despertado gran interés entre los seguidores del programa. Durante más de una década, el espacio se convirtió en un fenómeno televisivo y digital gracias a sus debates, exclusivas y momentos virales protagonizados por su equipo de colaboradores.

El cierre de una etapa histórica en la televisión deportiva

La marcha de Josep Pedrerol representa uno de los movimientos más relevantes del sector televisivo español en 2026. Su estilo de conducción, basado en el debate apasionado y la cobertura permanente de la actualidad futbolística, influyó en una nueva forma de consumir información deportiva y consolidó una comunidad de millones de espectadores dentro y fuera de España.

Mientras se espera el anuncio de su próximo proyecto profesional, la despedida de Pedrerol de Atresmedia pone fin a una etapa que dejó una profunda huella en la televisión deportiva. Ahora, la atención se centra en cuál será el siguiente desafío del periodista y si El Chiringuito continuará su historia en una nueva cadena o bajo un formato renovado.

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