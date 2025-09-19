Alianza Lima no pudo romper el empate sin goles frente a Universidad de Chile en Matute, situación que complica su panorama de cara al duelo de vuelta en Coquimbo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Además, el equipo peruano terminó el partido con un jugador menos en el campo, tras la expulsión de Carlos Zambrano. En este contexto, Néstor Gorosito, técnico del cuadro victoriano, se refirió a la suspensión de seis partidos que recibió en la Liga 1.
Según se ha informado, el entrenador argentino recibió una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF debido a los hechos ocurridos durante el clásico contra Universitario. Al respecto, Gorosito manifestó su extrañeza por lo que considera un patrón recurrente de acciones que afectan negativamente a los blanquiazules.
“Es una vergüenza que nos debiliten así. En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados. Casi todo es contra Alianza. Me resulta muy extraño”, indicó ‘Pipo’ en conferencia de prensa.
Asimismo, el argentino respondió una consulta sobre su continuidad en Alianza. “Estamos de acuerdo con la renovación y sólo falta firmar los papeles”, dijo el experimentado estratega, quien mira con confianza lo que viene para su plantel en la Sudamericana y el torneo local.
Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Martes 16 de setiembre
- ADT 3-1 UTC
Miércoles 17 de setiembre
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético
- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo
- Cienciano 2-2 Sport Boys
Jueves 18 de setiembre
- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC
- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad
- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar
Por confirmar:
- Los Chankas vs Alianza Lima
Programación de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1
Sábado 20 de septiembre
- UTC vs Universitario - 19:00 hrs (00:00 GMT) - Estadio IPD Mansiche
Domingo 21 de septiembre
- FBC Melgar vs Los Chankas - 13:00 hrs (18:00 GMT) - Estadio Monumental UNSA
- Sport Huancayo vs Cienciano - 17:30 hrs (22:30 GMT) - Estadio IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 hrs (20:15 GMT) - Estadio C.D. Juan Pablo II
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 20:00 hrs (01:00 GMT) - Estadio Alejandro Villanueva
Lunes 22 de septiembre
- Alianza Atlético Sullana vs Ayacucho FC - 15:00 hrs (20:00 GMT) - Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs ADT - 19:15 hrs (00:15 GMT) - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Atlético Grau - 19:30 hrs (00:30 GMT) - Estadio Miguel Grau