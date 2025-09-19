Alianza Lima no pudo romper el empate sin goles frente a Universidad de Chile en Matute, situación que complica su panorama de cara al duelo de vuelta en Coquimbo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Además, el equipo peruano terminó el partido con un jugador menos en el campo, tras la expulsión de Carlos Zambrano. En este contexto, Néstor Gorosito, técnico del cuadro victoriano, se refirió a la suspensión de seis partidos que recibió en la Liga 1.

Según se ha informado, el entrenador argentino recibió una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF debido a los hechos ocurridos durante el clásico contra Universitario. Al respecto, Gorosito manifestó su extrañeza por lo que considera un patrón recurrente de acciones que afectan negativamente a los blanquiazules.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Es una vergüenza que nos debiliten así. En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados. Casi todo es contra Alianza. Me resulta muy extraño”, indicó ‘Pipo’ en conferencia de prensa.

Asimismo, el argentino respondió una consulta sobre su continuidad en Alianza. “Estamos de acuerdo con la renovación y sólo falta firmar los papeles”, dijo el experimentado estratega, quien mira con confianza lo que viene para su plantel en la Sudamericana y el torneo local.

Néstor Gorosito renovaría contrato con Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT 3-1 UTC

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético

- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo

- Cienciano 2-2 Sport Boys

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC

- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad

- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima

Programación de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Sábado 20 de septiembre

UTC vs Universitario - 19:00 hrs (00:00 GMT) - Estadio IPD Mansiche

Domingo 21 de septiembre

FBC Melgar vs Los Chankas - 13:00 hrs (18:00 GMT) - Estadio Monumental UNSA

Sport Huancayo vs Cienciano - 17:30 hrs (22:30 GMT) - Estadio IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 hrs (20:15 GMT) - Estadio C.D. Juan Pablo II

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 20:00 hrs (01:00 GMT) - Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre