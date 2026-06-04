Con el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1 en sus vitrinas y la cima de la tabla acumulada bajo su dominio, Alianza Lima inicia la segunda mitad de la temporada desde una posición privilegiada. El conjunto blanquiazul no solo llega fortalecido por los resultados obtenidos en los primeros meses del año, sino también por un contexto que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara a la lucha por el título nacional. El inicio del Torneo Clausura encuentra a los íntimos con el impulso de una campaña exitosa y con la confianza que otorga haber marcado el ritmo del campeonato. A ello se suma un calendario que, sobre el papel, aparece como un aliado importante en sus aspiraciones, al ofrecerle condiciones favorables para afrontar una etapa decisiva del torneo. Con la ventaja de depender de sí mismo y el objetivo de prolongar su protagonismo, los victorianos se preparan para encarar un tramo del campeonato que podría acercarlo aún más a la consagración de una temporada que, hasta ahora, le ha sonreído.
- Fecha 01: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Local)
- Fecha 02: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 03: Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Local)
- Fecha 04: Sport Boys vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 05: Alianza Lima vs. UTC (Local)
- Fecha 06: FBC Melgar vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Local)
- Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario (Local)
- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (Local)
- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (Local)
- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (Local)
- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (Visita)
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (Local)
- Atlético Grau 1-0 CD Moquegua | Finalizado
- ADT 1-2 Cusco FC | Finalizado
- Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II | Finalizado
- Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos | Finalizado
- Universitario 2-1 Sport Huancayo | Finalizado
- Melgar 3-1 Alianza Atlético | Finalizado
- FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima | Finalizado
- Los Chankas 2-2 UTC | Finalizado
FC Cajamarca vs Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón
Cusco FC vs Alianza Atlético — Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Cienciano vs Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Atlético Grau vs UTC — Estadio por definir
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso — Estadio Alberto Gallardo
Alianza Lima vs Sport Huancayo — Estadio Alejandro Villanueva
ADT vs Universitario de Deportes — Estadio Unión Tarma
Los Chankas vs Sport Boys — Estadio Los Chankas
CD Moquegua vs Comerciantes Unidos — Estadio 25 de Noviembre