Por Redacción EC

Con el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1 en sus vitrinas y la cima de la tabla acumulada bajo su dominio, Alianza Lima inicia la segunda mitad de la temporada desde una posición privilegiada. El conjunto blanquiazul no solo llega fortalecido por los resultados obtenidos en los primeros meses del año, sino también por un contexto que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara a la lucha por el título nacional. El inicio del Torneo Clausura encuentra a los íntimos con el impulso de una campaña exitosa y con la confianza que otorga haber marcado el ritmo del campeonato. A ello se suma un calendario que, sobre el papel, aparece como un aliado importante en sus aspiraciones, al ofrecerle condiciones favorables para afrontar una etapa decisiva del torneo. Con la ventaja de depender de sí mismo y el objetivo de prolongar su protagonismo, los victorianos se preparan para encarar un tramo del campeonato que podría acercarlo aún más a la consagración de una temporada que, hasta ahora, le ha sonreído.