Con el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1 en sus vitrinas y la cima de la tabla acumulada bajo su dominio, Alianza Lima inicia la segunda mitad de la temporada desde una posición privilegiada. El conjunto blanquiazul no solo llega fortalecido por los resultados obtenidos en los primeros meses del año, sino también por un contexto que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara a la lucha por el título nacional. El inicio del Torneo Clausura encuentra a los íntimos con el impulso de una campaña exitosa y con la confianza que otorga haber marcado el ritmo del campeonato. A ello se suma un calendario que, sobre el papel, aparece como un aliado importante en sus aspiraciones, al ofrecerle condiciones favorables para afrontar una etapa decisiva del torneo. Con la ventaja de depender de sí mismo y el objetivo de prolongar su protagonismo, los victorianos se preparan para encarar un tramo del campeonato que podría acercarlo aún más a la consagración de una temporada que, hasta ahora, le ha sonreído.

Con el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1 en sus vitrinas y la cima de la tabla acumulada bajo su dominio, Alianza Lima inicia la segunda mitad de la temporada desde una posición privilegiada. El conjunto blanquiazul no solo llega fortalecido por los resultados obtenidos en los primeros meses del año, sino también por un contexto que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara a la lucha por el título nacional. El inicio del Torneo Clausura encuentra a los íntimos con el impulso de una campaña exitosa y con la confianza que otorga haber marcado el ritmo del campeonato. A ello se suma un calendario que, sobre el papel, aparece como un aliado importante en sus aspiraciones, al ofrecerle condiciones favorables para afrontar una etapa decisiva del torneo. Con la ventaja de depender de sí mismo y el objetivo de prolongar su protagonismo, los victorianos se preparan para encarar un tramo del campeonato que podría acercarlo aún más a la consagración de una temporada que, hasta ahora, le ha sonreído. Fixture de Alianza Lima 2026: las fechas que podrían definir el destino de los blanquiazules en el Clausura Fecha 01: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Local)

Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Local) Fecha 02: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (Visita)

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 03: Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Local)

Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Local) Fecha 04: Sport Boys vs. Alianza Lima (Visita)

Sport Boys vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 05: Alianza Lima vs. UTC (Local)

Alianza Lima vs. UTC (Local) Fecha 06: FBC Melgar vs. Alianza Lima (Visita)

FBC Melgar vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Local)

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Local) Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Visita)

Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario (Local)

Alianza Lima vs. Universitario (Local) Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (Local)

Alianza Lima vs. ADT (Local) Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (Visita)

Cusco FC vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (Local)

Alianza Lima vs. Atlético Grau (Local) Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (Visita)

CD Moquegua vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Visita)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (Local)

Alianza Lima vs. Cienciano (Local) Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (Visita)

Los Chankas vs. Alianza Lima (Visita) Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (Local) Partidos de la Liga 1 2026: fecha 17 del Torneo Apertura Viernes 29 de mayo Atlético Grau 1-0 CD Moquegua | Finalizado Sábado 30 de mayo ADT 1-2 Cusco FC | Finalizado

Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II | Finalizado

Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos | Finalizado

Universitario 2-1 Sport Huancayo | Finalizado Domingo 31 de mayo Melgar 3-1 Alianza Atlético | Finalizado

FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima | Finalizado

Los Chankas 2-2 UTC | Finalizado Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 FC Cajamarca vs Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón Cusco FC vs Alianza Atlético — Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cienciano vs Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega Atlético Grau vs UTC — Estadio por definir Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso — Estadio Alberto Gallardo Alianza Lima vs Sport Huancayo — Estadio Alejandro Villanueva ADT vs Universitario de Deportes — Estadio Unión Tarma Los Chankas vs Sport Boys — Estadio Los Chankas CD Moquegua vs Comerciantes Unidos — Estadio 25 de Noviembre TE PUEDE INTERESAR ¿Dónde VOTAR en la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026? Consulta con tu DNI

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