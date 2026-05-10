La Liga Nacional de Vóley es el principal campeonato de voleibol femenino del país, en el que participan los clubes más destacados a nivel nacional. En la actualidad, el torneo se disputa en varias etapas (fase regular, segunda fase y playoffs) hasta definir al campeón entre los equipos más relevantes. En ese contexto, es habitual que, tras finalizar una temporada, los clubes realicen fichajes con el objetivo de conformar un plantel competitivo que les permita luchar por el campeonato. Sin embargo, en los últimos días, la exvoleibolista Vivían Baella ha sorprendido a los fanáticos de este deporte al revelar que a Flavia Montes le habrían ofrecido una serie de beneficios para concretar su pase a Alianza Lima antes de la final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Frente a estas declaraciones, la deportista no dudó en responder con dureza y aclarar estas especulaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO RESPONDIÓ FLAVIA MONTES TRAS LAS DECLARACIONES DE VIVÍAN BAELLA?

En la última edición de ‘Bloqueo y punto’ vía YouTube, Vivían Baella se refirió acerca de los refuerzos y salidas de ciertas jugadoras en la Liga Nacional de Vóley 2026. Sin embargo, no dudó en lanzar polémicas declaraciones en torno a Flavia Montes y a los supuestos ofrecimientos que habría recibido, incluso antes de disputar la final del torneo con su club de ese momento, por parte de Alianza Lima para integrarse a su plantel la próxima temporada. "Me llegó información. Ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron, mi fuente es muy confiable. Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima aproximadamente una semana antes de la final. Dicen que le entregaron un monto elevado y también un inmueble al que se hizo acreedora una semana antes de la final”, contó.

Ante estas declaraciones, Montes sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado a través de sus redes sociales con el objetivo de aclarar las especulaciones que se han generado entre los fanáticos. A pesar de que la deportista respeta la libertad de expresión y las opiniones de los demás, señaló que es importante que estas informaciones sean veraces para evitar suspicacias y no manchar la reputación de las personas. “Como deportista, pero principalmente como ciudadana peruana, soy firmemente respetuosa de la libertad de expresión, como mecanismos de transmisión de información. En ese sentido, acepto -como parte de ese derecho- las opiniones, críticas o juicios de valor que puedan realizarse sobre mi persona, sean estos o no de mi agrado”, sostuvo al inicio.

“En todos mis años de carrera he mantenido un perfil deportivo íntegro y honorable, sin ningún tipo de proceso disciplinario que lo cuestione, actuando siempre con probidad y compromiso tanto en mis actuaciones deportivas como personales, en las instituciones que he orgullosamente defendido( Regatas Lima y Universidad San Martín). Por esta razón, no permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación. Las opiniones deben educar e informar verazmente a la población, a los seguidores de este hermoso deporte y no, por el contrario, avergonzarla”, agregó la nueva jugadora de Alianza.

LISTA DE CAMPEONES DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY