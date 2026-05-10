Por Redacción EC

La Liga Nacional de Vóley es el principal campeonato de voleibol femenino del país, en el que participan los clubes más destacados a nivel nacional. En la actualidad, el torneo se disputa en varias etapas (fase regular, segunda fase y playoffs) hasta definir al campeón entre los equipos más relevantes. En ese contexto, es habitual que, tras finalizar una temporada, los clubes realicen fichajes con el objetivo de conformar un plantel competitivo que les permita luchar por el campeonato. Sin embargo, en los últimos días, la exvoleibolista Vivían Baella ha sorprendido a los fanáticos de este deporte al revelar que a Flavia Montes le habrían ofrecido una serie de beneficios para concretar su pase a Alianza Lima antes de la final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Frente a estas declaraciones, la deportista no dudó en responder con dureza y aclarar estas especulaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.