Fossati explotó contra quién habría filtrado la alineación de Perú ante Nicaragua y dejó fuerte mensaje a los trabajadores de la FPF

La era de Jorge Fossati inició de la mejor manera al vencer en su primer partido a Nicaragua, pese a que este equipo no exigió demasiado ya que durante el segundo tiempo las cosas se pusieron parejas. A pesar del entusiasmo y alegría que se vivió en la selección peruana, Jorge Fossati mandó un mensaje a modo de advertencia a la prensa local debido a la filtración de la alineación ante de los partidos de ‘La Bicolor’.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE SOBRE LA FILTRACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Tras la victoria ante Nicaragua, Jorge Fossati brindó declaraciones en una conferencia de prensa, donde no dejó pasar el momento para mandar un claro mensaje a los periodistas debido a la filtración de la alineación titular ante de los partidos. Y es que, el pasado jueves algunos medios de comunicación lanzaron el once titular antes del partido con la selección centroamericana, por lo que causó la molestia del uruguayo.

“Por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos. Son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún ‘sapo’, traten de cuidarlo, porque ese ‘sapo’, si lo descubro por hacerles algún favor, se va de la Selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, sea quien sea”, dijo al inicio.

Asimismo, el estratega nacional mencionó que los comunicadores que suelen revelar la alineación de la ‘Blanquirroja’ no siempre están a lado de la selección, por lo que tendrá más cuidado desde ahora y más en los partidos oficiales como la Copa América o Eliminatorias Sudamericanas.

“Anoche yo ya sabía qué equipo iba a poner hoy según ustedes. Estos partidos mucha importancia no tienen. A nivel de Eliminatoria, a nivel de Copa América, veremos realmente quiénes son los que tienen la camiseta de Perú puesta, y quiénes son los que piensan que largar la primicia, darle la noticia a los rivales, es tener la camiseta de Perú. Para mí no, cada uno que haga su trabajo como le parezca”, sostuvo el charrúa.

“El balance del partido que yo vi fue bueno, teniendo en cuenta que era ilógico esperar que el equipo manejara la idea de forma perfecta. Hay cosas que debemos mejorar, yo vi en el primer tiempo nos costó un poco con pelota, cómo tenerla y después de esos diez minutos iniciales tuvimos otra tenencia, otra forma de llegar. Creamos muchas situaciones favorables y en el segundo tiempo arrancamos bien, pero después el tema físico fue haciendo mella”, añadió en rueda de prensa.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. REPÚBLICA DOMINICANA?

Después de derrotar a la selección de Nicaragua el pasado viernes, Perú chocará una vez más con otro equipo de la Concacaf: República Dominicana. Este encuentro se llevará a cabo este martes 26 de marzo, desde las 8:30 p. m. (horario del Perú). Ambas selecciones jugarán en el estadio Monumental de Ate.

¿DÓNDE VER EN VIVO PERÚ VS. REPÚBLICA DOMINICANA?

Aquellos hinchas que deseen ver en vivo el segundo amistoso internacional de Perú vs. República Dominicana que se jugará en el Estadio Monumental de Ate, el canal encargado de transmitir será Movistar Deportes. Mientras que, para los que cuenten con señal abierta lo pasará América TV y ATV a partir de las 8:30 p. m.