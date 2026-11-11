Por Redacción EC

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 de castigar a Franco Navarro por el altercado que protagonizó con Horacio Melgarejo continúa generando reacciones en el entorno futbolístico. Esta vez, quien salió a pronunciarse fue Mauro Cantoro, exdelantero de Universitario de Deportes, quien manifestó su desacuerdo con la medida impuesta al director deportivo de Alianza Lima. Para el exfutbolista, la reacción del dirigente blanquiazul tuvo un motivo concreto: responder a la actitud del entrenador de Cienciano, quien realizó gestos hacia los aficionados presentes en el estadio Alejandro Villanueva.

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