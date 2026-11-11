La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 de castigar a Franco Navarro por el altercado que protagonizó con Horacio Melgarejo continúa generando reacciones en el entorno futbolístico. Esta vez, quien salió a pronunciarse fue Mauro Cantoro, exdelantero de Universitario de Deportes, quien manifestó su desacuerdo con la medida impuesta al director deportivo de Alianza Lima. Para el exfutbolista, la reacción del dirigente blanquiazul tuvo un motivo concreto: responder a la actitud del entrenador de Cienciano, quien realizó gestos hacia los aficionados presentes en el estadio Alejandro Villanueva.

Mauro Cantoro considera excesiva la sanción contra Franco Navarro

Durante una conversación en el programa Desmarcados, el exjugador argentino-peruano dejó clara su posición respecto al castigo. A su criterio, la Comisión Disciplinaria fue demasiado lejos al imponerle una suspensión al integrante de la directiva íntima. Incluso consideró que la intervención del organismo deportivo no estaba justificada, debido a las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.

“Me parece que le dieron mucho. Para mí no tendrían que haberle dado nada. Él defiende su casa, ¿qué querés que haga?”, expresó Cantoro. Para reforzar su postura, comparó lo sucedido en Matute con una situación en la que una persona ingresa al hogar de otra y realiza provocaciones frente a sus familiares. Bajo esa lógica, sostuvo que el comportamiento de Melgarejo habría provocado la respuesta del responsable deportivo.

El exdelantero puso el foco en los gestos de Horacio Melgarejo

Cantoro también se refirió al comportamiento del estratega cusqueño, cuyo intercambio de gestos hacia las tribunas de Matute desencadenó la controversia. El entrenador había sido expulsado durante el compromiso y, mientras abandonaba el campo de juego, realizó ademanes que generaron el malestar de los asistentes. Aquella escena terminó trasladándose fuera de las incidencias habituales del encuentro, con Navarro involucrándose en una discusión que estuvo cerca de convertirse en una agresión física.

En ese sentido, el comentarista deportivo sostuvo que el enfrentamiento pudo evitarse si el técnico visitante no hubiera tenido esa conducta. “Si no hubiera pasado eso, Franco hubiera visto el partido”, señaló al explicar que, desde su perspectiva, el dirigente reaccionó en medio de la indignación que le provocó lo ocurrido en el recinto victoriano. Sus declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el debate acerca de las responsabilidades de quienes protagonizan este tipo de episodios en el fútbol peruano.

¿Qué castigo consideraba justo Mauro Cantoro?

Aunque respaldó la reacción de Navarro, el exintegrante de Universitario no planteó que el directivo quedara completamente al margen de cualquier consecuencia. Su propuesta fue aplicar únicamente una penalidad monetaria, sin impedirle asistir a los compromisos oficiales de Alianza Lima. De esa manera, Cantoro marcó distancia frente a la resolución adoptada por las autoridades del campeonato.

“No le doy nada más, solo plata”, sentenció. Su comentario resume el cuestionamiento que hizo al castigo deportivo, pues consideró que una multa económica habría sido suficiente para sancionar lo sucedido. Sin embargo, la postura del exfutbolista no modifica la resolución disciplinaria, que establece restricciones concretas para el representante del conjunto blanquiazul.

Los detalles del castigo impuesto al dirigente de Alianza Lima

La resolución de la Comisión Disciplinaria alcanzó a tres protagonistas del incidente: Franco Navarro Monteiro, su hijo Franco Navarro Mandayo y el entrenador Horacio Melgarejo. En el caso del director deportivo del cuadro victoriano, la medida contempla la prohibición de ingresar a los estadios durante los próximos tres encuentros oficiales que dispute su equipo en la Liga 1, sin importar si juega en condición de local o visitante.

A esta restricción se suma una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 33.000. Se trata de una de las medidas más severas dirigidas a los representantes de Alianza Lima por los acontecimientos registrados frente a Cienciano. Mientras tanto, las declaraciones de Cantoro han incorporado una nueva voz a la discusión sobre las provocaciones, las reacciones de los dirigentes y los límites de la conducta dentro de los escenarios deportivos.