Universitario de Deportes consiguió una victoria épica frente a Ayacucho FC, imponiéndose por 2-1 en un duelo lleno de emoción en la Liga 1. El gol decisivo llegó en tiempo de descuento, gracias a una aparición salvadora de José Rivera que desató la euforia en el cuadro crema. En este contexto, Franco Velazco, actual administrador de la institución merengue, se ratificó en sus críticas al estadio Alberto Gallardo, en donde juega de local Sporting Cristal, próximo rival de la ‘U’.

“Yo soy responsable de la U y voy a salir a hablar las veces que me de la gana. A mí no me van a callar, ni amedrentar, en programas de la noche, diciendo que tengo o no que decir. Voy a hablar las veces que quiera”, empezó diciendo Velazco.

“No tengo nada que opinar al respecto, yo siempre lo he dicho cuando hablen de la ‘U’, un directivo de cualquier club, me corresponde a mí tener salir adelante porque yo soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad cae sobre mí, Sub 18, Femenino, Liga 3, el primer equipo, federativos y escuelas también, soy el responsable de este club”, agregó el administrador crema.

Recordemos que, con evidente fastidio, Velazco recriminó hace unos días el estado del estadio de los celestes. “Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua”.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre 15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo