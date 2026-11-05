El paso del tiempo no parece restarle admiradores a Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán de la selección argentina continúa despertando elogios entre quienes compartieron generación con él y también entre figuras que conocen de cerca las exigencias del fútbol de élite. Esta vez, quien decidió expresar públicamente su admiración fue Wayne Rooney, histórico delantero inglés que no tuvo reparos en reconocer la fascinación que todavía le produce ver jugar al argentino. La confesión se produjo durante una conversación en Romariotv, espacio de entrevistas y contenido deportivo conducido por Romário de Souza Faria, leyenda del fútbol brasileño. Allí, el exfutbolista del Manchester United recordó sus enfrentamientos contra el rosarino y explicó por qué sigue considerándolo un jugador especial, incluso en la etapa más avanzada de su trayectoria profesional.

Wayne Rooney confiesa por qué Messi todavía lo sorprende

Durante la entrevista, Rooney fue consultado sobre qué futbolista consigue captar su atención al punto de hacerlo sentarse frente al televisor. Su respuesta fue inmediata y no dejó espacio para otras interpretaciones: “¿El jugador que me hace prender la TV? Lionel Messi. Para mí, Messi es como Diego Maradona y es el único jugador al que amo”.

La declaración refleja el lugar que ocupa el argentino en la mirada del exdelantero inglés. No se trata únicamente de reconocer sus estadísticas, títulos o actuaciones memorables, sino de destacar una cualidad que, para Rooney, distingue a los grandes talentos: la capacidad de disfrutar del fútbol simplemente observándolo.

Durante la entrevista, Rooney fue consultado sobre qué futbolista consigue captar su atención al punto de hacerlo sentarse frente al televisor.

El recuerdo de sus enfrentamientos contra el argentino

Rooney también hizo referencia a las ocasiones en las que tuvo que medirse con Messi dentro de una cancha. Ambos coincidieron en una época marcada por grandes rivalidades europeas y protagonizaron encuentros de alto nivel, especialmente durante los enfrentamientos entre Manchester United y Barcelona en competiciones internacionales.

Al recordar aquellos partidos, el inglés volvió a destacar la influencia del diez argentino y reconoció que su admiración no ha cambiado con los años. “Jugué contra él algunas veces y para mí es el mejor, incluso ahora que se va haciendo mayor, es el único que veo jugar y me saca una sonrisa”, manifestó durante la conversación.

Rooney elige a Messi por encima de Cristiano Ronaldo

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Romário puso sobre la mesa una comparación que ha acompañado al fútbol mundial durante más de una década: ¿quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Rooney no necesitó demasiado tiempo para inclinarse por el campeón del mundo con Argentina.

“En mi opinión, sí lo es. Messi y Cristiano en esta generación son los mejores, pero en cuanto a la diversión, la habilidad y el regate, para mí el mejor es Messi”, respondió el exinternacional inglés. De esta manera, reconoció el extraordinario nivel de ambos referentes, aunque estableció una diferencia cuando se trata del espectáculo que ofrecen con el balón.

Una admiración que trasciende los títulos y los años

Las palabras de Rooney vuelven a poner en evidencia el impacto que Messi ha tenido en futbolistas de distintas generaciones. Su capacidad para desequilibrar, superar rivales y resolver partidos con acciones individuales ha construido una reputación que va más allá de los reconocimientos colectivos o las distinciones personales.

Para el histórico atacante inglés, el argentino conserva esa magia que convierte cada aparición en una oportunidad para disfrutar del deporte. Una valoración especialmente significativa porque proviene de alguien que también alcanzó la élite, conquistó 16 títulos y compartió protagonismo con algunas de las mayores figuras de su época. Así, Messi continúa sumando admiradores entre las propias leyendas que hicieron historia en el fútbol.