Por Redacción EC

El paso del tiempo no parece restarle admiradores a Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán de la selección argentina continúa despertando elogios entre quienes compartieron generación con él y también entre figuras que conocen de cerca las exigencias del fútbol de élite. Esta vez, quien decidió expresar públicamente su admiración fue Wayne Rooney, histórico delantero inglés que no tuvo reparos en reconocer la fascinación que todavía le produce ver jugar al argentino. La confesión se produjo durante una conversación en Romariotv, espacio de entrevistas y contenido deportivo conducido por Romário de Souza Faria, leyenda del fútbol brasileño. Allí, el exfutbolista del Manchester United recordó sus enfrentamientos contra el rosarino y explicó por qué sigue considerándolo un jugador especial, incluso en la etapa más avanzada de su trayectoria profesional.

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