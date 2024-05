Fue una de las revelaciones de la Liga 1, campeón en el fútbol peruano y ahora jugará la Copa Perú 2024

La conocida Copa Perú es un campeonato promocional de fútbol peruano, instituido por la Federación Peruana de Fútbol, pues suelen participar varios equipos a nivel nacional con el objetivo de conseguir el ansiado ascenso al fútbol profesional. Precisamente, hay un jugador que tuvo en su momento un buen desempeño en la Liga 1 con Deportivo Binacional y actualmente fichó por un club arequipeño, por lo que ha dejado sorprendido a más de uno. En esta nota te brindamos todos los detalles.

¿QUIÉN ES EL FUTBOLISTA QUE JUGARÁ LA COPA PERÚ 2024?

Se trata de Andy Polar que fue jugador por varias temporadas de Deportivo Binacional y por ahora jugará la Copa Perú 2024 con Nacional FBC de Mollendo de Arequipa. De esta manera, el futbolista nacional tomó la decisión de utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida y explicar los motivos al club y a la afición celeste.

“Después de varias temporadas juntos, hoy me despido antes de tiempo de ustedes. No ha sido una etapa fácil para mí y las cosas no han salido como me hubiera gustado, pero siempre he intentado dar lo máximo de mí para ayudar al equipo y hacer crecer este hermoso club. Ha sido un placer jugar para esta institución que me ha dado la oportunidad de seguir dedicándome a lo que me apasiona”, detalló el volante.

“Gracias a toda la gente con la que hemos compartido y defendido este hermoso escudo durante este tiempo, compañeros de profesión, cuerpos técnicos, trabajadores, directivos y aficionados. También a aquellos que han confiado en mí y me han apoyado en todo momento. Al club le deseo todo lo mejor, sé que regresarán más fuertes que nunca, acá siempre tendrán un hincha más con ustedes. Muchas gracias a su linda gente de Juliaca”, agregó.

¿QUÉ DIJO ANDY POLAR SOBRE JUGAR LA COPA PERÚ 2024?

Luego de que Andy Polar se diera una nueva oportunidad en su carrera y firmara por Nacional FBC de Mollendo de Arequipa que disputará la Copa Perú 2024, ha recibido muchas críticas. Ante ello, el extremo izquierdo no dejó pasar el momento en la conferencia de prensa donde se estaba presentando oficialmente para aclarar que esta decisión no lo toma como un retroceso en su carrera futbolística.

“Si tenía propuestas. Esta decisión la tomé con mi familia. Sé que muchos van a criticar que vuelva a jugar Copa Perú, pero si voy a retroceder un paso, campeonando voy a avanzar mucho. Voy a dar todo de mí para seguir creciendo futbolísticamente”, señaló Polar.

Asimismo, el exjugador de Deportivo Binacional se mostró muy entusiasmado por el proyecto a largo plazo que tiene el elenco arequipeño. “Sé, como futbolista que he estado en Liga 1, voy a tener muchas críticas, pero creo que esta decisión la he pensado bien y con la oferta que me hizo llegar el club, me motivó mucho. Su proyecto es a largo plazo y eso me ilusionó de estar acá”, añadió muy feliz ya que también enfrentará a jugadores que son sus amigos.