Luego de una etapa sin grandes resultados al frente de la selección chilena, Ricardo Gareca vuelve a estar en el centro de la atención. El entrenador argentino, ampliamente reconocido por su etapa exitosa con Perú, decidió dejar su cargo tras quedar eliminado del camino al Mundial. Su renuncia ha generado diversas conjeturas sobre su próximo destino, y todo indica que estaría abierto a tomar las riendas de un nuevo proyecto en un futuro cercano.

A propósito de ello, en las últimas, generando gran polémica, Eduardo Arancibia, exjugador de ‘La Roja’, dio controversiales declaraciones sobre el paso del ‘Tigre’ en Chile. Todo esto se dio en plena entrevista con ‘Minuto 90’.

“No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, me dijeron que Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos y que nominó jugadores que no venían jugando”, dijo Arancibia en primera instancia.

“Hay técnicos que agarran un veranito de San Juan. Yo creo que lo que hizo en Perú es que agarró a todos los jugadores en su mejor momento. Acá quiso hacer lo mismo, pero no le resultó”, añadió el exfutbolista.

Pese a que ya no es más técnico de Chile, Gareca sigue siendo criticado en dicho país. (Foto: Getty Images)

¿Ricardo Gareca regresa? El Tigre suena como DT en este gigante sudamericano donde ya hizo historia y podría encontrarse con figura de Perú

Se dio a conocer desde Colombia que el ‘Tigre’ sería candidato a dirigir a América de Cali, club en el que hizo historia como jugador. Cabe resaltar que no sería la primera incursión del ‘Tigre’ en el fútbol colombiano, ya que entre 2005 y 2006 tuvo una breve etapa dirigiendo a clubes como América de Cali e Independiente Santa Fe.

Asimismo, es necesario recordar que, si es que llega a darse su llegada, Gareca se encontraría con Luis Ramos, delantero peruano que viene ofreciendo muy buenas actuaciones en América de Cali.

“Me dicen hoy (15 de junio) que el ‘Polilla’ da Silva no sería más técnico de América de Cali, que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la de Gareca”, indicó Steven Arce, conocido periodista en dicho país, durante la emisión de su programa de YouTube.

Asimismo, el comunicador agregó: “¿Gareca aceptará? No sé. Quedó muy desgastado tras su fracaso en Chile. Sin embargo, no se graduó de mal técnico por eso. Chile es un desastre de selección, que le quedó grande el recambio. Fueron Reinaldo, Gareca, Berizzo y la verdad que fue un desastre".