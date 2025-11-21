Luego de la polémica que se generó por el cruce de palabras que tuvieron Jean Ferrari y Ricardo Gareca, ha sido el mismísimo Julio César Uribe quien salió al frente para responderle al actual director fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A continuación, te contamos qué dijo exactamente el popular ‘Diamante’.

“El mundo de la interpretación es ilimitado, en base a las personalidades de cada quien. Todos tienen derechos a hablar, lo que no se puede es hablar sin respetar, ese es nuestro gran problema, las opiniones todas hay que saberlas entender”, dijo el exseleccionado nacional y mundialista.

Asimismo, Uribe dejó en claro la calidad de persona del ‘Tigre’. “Ricardo es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie, entonces el error puede estar de lado de la interpretación”.

Por último, el exentrenador fue contundente para exigir el apoyo correspondiente a los jugadores más jóvenes de la Bicolor. “Los procesos en el inicio siempre son difíciles, hay que apoyar a los jóvenes, que son los que más necesitan para poder consolidarse”.

Reimond Manco explota contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “¡No asumes, te escondes!”

Reimond Manco no se guardó nada y criticó duramente el accionar de Jairo Concha, volante de Universitario, en su más reciente participación en la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile en Rusia.

“Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan“, empezó diciendo Manco en ‘Juego Cruzado’.

“Cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6’ y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo”, agregó el exAlianza Lima.

