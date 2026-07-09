El último día de los octavos de final del Mundial 2026, la selección de Argentina remontó un marcador adverso de dos goles y venció 3-2 a Egipto para clasificar a la siguiente fase del torneo. Si bien el encuentro dejó una emocionante remontada que aseguró el pase de la Albiceleste a los cuartos de final, también dio lugar a diversas reacciones fuera del campo. Una vez terminado el partido, las decisiones arbitrales fueron cuestionadas por el combinado africano y por muchos usuarios de las redes sociales. En medio de este escenario, una publicación realizada por la hija del entrenador egipcio captó la atención de miles de cibernautas. Mientras el cuerpo técnico expresaba su malestar por algunas jugadas, el mensaje compartido en Instagram provocó opiniones divididas y alimentó una nueva polémica. Descubre qué publicó y por qué generó tanto revuelo tras el cierre de los octavos de final.

¿QUÉ PUBLICÓ LA HIJA DEL ENTRENADOR DE EGIPTO Y POR QUÉ CAUSÓ TANTA POLÉMICA?

Yara Hossam Hassan, hija del entrenador de Egipto, compartió una historia de Instagram que rápidamente se viralizó. La imagen, tomada de una cuenta dedicada al humor futbolero, mostraba al árbitro francés François Letexier con la camiseta de la selección argentina. Sobre la fotografía aparecía la frase en inglés “Argentina’s man of the match”, cuya traducción es “La figura del partido de Argentina”.

Aunque el contenido no había sido elaborado por ella, el hecho de difundirlo fue interpretado por muchos usuarios como un respaldo a las críticas que su padre expresó luego del compromiso. La publicación alimentó la discusión sobre el arbitraje y se convirtió en una de las reacciones más comentadas después de la clasificación argentina, según informa Revista Gente.

Historia de Instagram de la hija del entrenador de Egipto. | Foto: @yarahossamhassann

¿POR QUÉ EL ENTRENADOR DE EGIPTO CUESTIONÓ EL ARBITRAJE?

Tras la eliminación, Hossam Hassan responsabilizó al arbitraje por el resultado y aseguró que el partido estuvo condicionado. “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, afirmó. Además, sostuvo que existió presión de Argentina sobre el árbitro y recordó que Egipto había expresado previamente su desacuerdo con la designación arbitral.

En este contexto, el técnico reclamó por dos acciones que consideró decisivas: la anulación de un gol de Egipto y una supuesta falta previa al tercer tanto argentino que, según dijo, no fue revisada por el VAR. “Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, manifestó. Como protesta, anunció que no verá ningún otro partido del Mundial 2026.

¿CÓMO LOGRÓ ARGENTINA SU PASE A LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL?

El vigente campeón del mundo consiguió una clasificación trabajada. Durante buena parte del partido estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero reaccionó en el tramo decisivo y logró darle vuelta al marcador para imponerse por 3-2.

Gracias a ese resultado, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Arrowhead Stadium. El encuentro podrá verse por DSports, además de plataformas digitales como DGO, Paramount+ y Disney+, mientras que en Perú también será transmitido en señal abierta por América TV.