¡Fuego en redes! El mensaje de la hija del DT de Egipto tras perder ante Argentina que generó polémica | Foto: @yarahossamhassann
¡Fuego en redes! El mensaje de la hija del DT de Egipto tras perder ante Argentina que generó polémica | Foto: @yarahossamhassann
Por José Templo

El último día de los octavos de final del Mundial 2026, la selección de Argentina remontó un marcador adverso de dos goles y venció 3-2 a Egipto para clasificar a la siguiente fase del torneo. Si bien el encuentro dejó una emocionante remontada que aseguró el pase de la Albiceleste a los cuartos de final, también dio lugar a diversas reacciones fuera del campo. Una vez terminado el partido, las decisiones arbitrales fueron cuestionadas por el combinado africano y por muchos usuarios de las redes sociales. En medio de este escenario, una publicación realizada por la hija del entrenador egipcio captó la atención de miles de cibernautas. Mientras el cuerpo técnico expresaba su malestar por algunas jugadas, el mensaje compartido en Instagram provocó opiniones divididas y alimentó una nueva polémica. Descubre qué publicó y por qué generó tanto revuelo tras el cierre de los octavos de final.

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