¡Fuerte y claro! Mr. Peet no se guarda nada sobre la posible renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Un tipo que...”

Alianza Lima no pasa un buen momento en la Liga 1 2025. Tras caer 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco, el cuadro blanquiazul quedó a doce puntos de Universitario, líder absoluto del Torneo Clausura. En este contexto, las críticas no se hicieron esperar hacia Néstor Gorosito, técnico ‘íntimo’. Sin embargo, Peter Arévalo, conocido periodista, dio una opinión bastante polémica sobre este tema.

“En el fútbol todo es de momentos. Antes de la eliminación con la U. de Chile, ‘Pipo’ Gorosito era un dios. Hoy resulta que la gente dejó de pensar que se le tiene que renovar para mandar todo al diablo (...). Por Alianza pasaron todos. Llegó Soso (Mariano) con sus inventos, venta de humo y no te dio nada. Larriera estuvo 13 partidos invictos y en el más importante cambió. Llegó un tipo (Gorosito) que nos cambió la cara a nivel internacional; eligió un torneo por el otro. No nos fue bien", dijo en primera instancia el popular Mr. Peet en Inka Digital TV.

“Su continuidad no solo va a depender del club, también de él. Hay algunas exigencias económicas que se conocieron en los últimos días, tendrán que llegar a un equilibrio en cuanto a las condiciones de ambas partes. Me parece que hizo la mejor campaña internacional de la historia; si eso no te avala para continuar, eso ya es un tema que entra la revisión de la institución”, agregó el famoso comunicador.

Recordemos que ‘Pipo’ llegó a inicio de este año con el objetivo de llevar a Alianza hacia la zona de grupos de Copa Libertadores, y así lo logró, luego de pasar tres fases previas. Además, los victorianos también hicieron una buena campaña en la Copa Sudamericana, incluso llegando a cuartos de final. No obstante, en el torneo local perdió terreno y ahora está muy lejos de pelear el título nacional.

“Hay algo que La ‘U’ hizo bien. Universitario hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local. Alianza hizo un buen papel a nivel internacional o aceptable, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura. Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya prácticamente estaba muy lejos de pelear por el título nacional”, indicó Manco en Denganche.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La ‘U’ es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana”.

Recordemos que la ‘U’ le sacó doce puntos de ventaja a los victorianos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En la siguiente jornada, los dirigidos por Jorge Fossati visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en lo que promete ser el mejor partido de la jornada.

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Melgar (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- Universitario 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC