Universitario de Deportes cada vez se consolida más como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Los cremas derrotaron a Comerciantes Unidos por 2-0 en Cajabamba y ya le sacaron una ventaja de tres puntos a Alianza Lima, su más cercano perseguidor. A propósito de ello, en el triunfo de Atlético Grau por 4-0 ante UTC, un futbolista del cuadro cajamarquino mandó una indirecta que, según las reacciones en redes sociales, estaría direccionada hacia Ate.

Futbolista de UTC dijo polémica frase para criticar la expulsión de su compañero: “Con la otra crema, ¿lo expulsaba?”

Una vez terminado el partido, Koichi Aparicio, defensor del cuadro visitante, expresó su molestia por la decisión que tomó Alejandro Villanueva, árbitro del encuentro. El juez principal expulsó a su compañero Jarlín Quintero en el comienzo del segundo tiempo.

“Para mí sí es falta, pero no era roja. Hay que ver también si, con otro tipo de color (de camiseta), si estábamos con la otra crema, ¿lo expulsaban? Pero no es excusa. No peleamos el partido, no lo jugamos, al margen de si es justo o no la expulsión”, dijo el defensa en entrevista con L1 Max. En redes sociales han relacionado lo dicho por Aparicio como una clara indirecta a Universitario.

¿Quiénes marcaron los goles en la goleada de Atlético Grau ante UTC?

En un duelo donde el cuadro local dominó de principio a fin, los goles llegaron a través de los pies de Neri Bandiera y Paulo de la Cruz, ambos por partida doble. De esta manera, el equipo dirigido por Ángel Comizzo demuestra fecha a fecha que es uno de los mejores equipos en esta temporada del fútbol peruano.

Cuáles son los resultados de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Unión Comercio 0-2 Sport Boys

ADT 0-1 Alianza Atlético

Cienciano 1-2 Cusco FC

Alianza Lima 1-1 Melgar

Sporting Cristal 4-1 César Vallejo

Los Chankas 1-0 Garcilaso

Mannucci 1-2 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario

Atlético Grau 4-0 UTC

Martín Pérez Guedes es una de las figuras de Universitario, líder absoluto del Torneo Clausura 2024. (Foto: Universitario)

Cuál es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Jueves 17 de octubre:

- Unión Comercio vs Comerciantes Unidos / 13:00 horas de Perú / Estadio Carlos Vidaurre

- Cusco FC vs Los Chankas / 15:15 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

- Sport Huancayo vs Atlético Grau / 19:00 horas de Perú / Estadio IPD Huancayo

Viernes 18 de octubre:

- Sport Boys vs Melgar / 13:00 horas de Perú / Estadio Miguel Grau

- UTC vs Alianza Lima / 15:00 horas de Perú / Estadio Germán Contreras

- César Vallejo vs Cienciano /17:30 horas de Perú / Estadio Mansiche

- Deportivo Garcilaso vs Carlos Mannucci / 20:00 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 19 de octubre:

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal / 13:00 horas de Perú / Estadio Campeones del 36

- Universitario vs ADT / 19:30 horas de Perú / Estadio Monumental