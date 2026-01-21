Hernán Barcos es la gran figura del nuevo inquilino de la Liga 1: FC Cajamarca. En base a su experiencia y jerarquía, el delantero buscará llevar al cuadro cajamarquino a lo más alto del fútbol peruano. Y, en sus últimas declaraciones, el popular ‘Pirata’ dejó en claro que tienen el objetivo de sorprender a los clubes grandes y ser campeones nacionales.

“Mucha expectativa, un club nuevo que tiene mucho por hacer, pero con muchas ganas y entusiasmo. Se ha armado un buen grupo, así que contento. Vamos a ir a buscar el campeonato, pero después veremos para qué estamos. La mentalidad es esa, ir a buscar el campeonato y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos un gran grupo y dirigentes alineados al propósito del grupo”, dijo Barcos en primera instancia al programa ‘Con Calle y Cancha’.

Asimismo, el exLDU agregó: “La verdad que feliz, tenemos un grupo bárbaro. Un grupo en el que todos pensamos lo mismo; tenemos cinco o seis líderes positivos y estamos todos para el mismo lado. Eso es lo importante y lo que hace grande a un grupo”.

¡Sin rodeos! Jorge Fossati no se guarda nada y habla sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario

Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.

“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.

Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.

Programación fecha 1 de la Liga 1 2026

A continuación te mostramos la programación OFICIAL de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Viernes 30 de enero

12:00 p. m. - Sport Huancayo vs. Alianza Lima

3:15 p. m. - UTC vs. Atlético Grau

Sábado 31 de enero

1:00 p. m. - Sport Boys vs. Los Chankas

3:15 p. m. - Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

6:30 p. m. - FBC Melgar vs. Cienciano

Domingo 1 de febrero

1:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

3:15 p. m. - Alianza Atlético vs. Cusco FC (por confirmar)

6:00 p. m. - Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

3:00 p. m. - Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua