Por Kenyi Peña Andrade

Alianza Lima no pudo en su visita a Trujillo y no pasó del empate sin goles ante Alianza Atlético en la tercera fecha de la Liga 1. De esta manera, las críticas se hicieron más severas hacia Pablo Guede y su comando técnico de parte de los hinchas del cuadro blanquiazul. Y, en este contexto, una de las situaciones que más dio que hablar fue el altercado que tuvieron el estratega argentino y Federico Girotti en pleno encuentro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre el altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”
Deportes

¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre el altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”

Ministerio de Cultura anuncia acciones tras comentarios de Gonzalo Núñez sobre delantero de Alianza Lima
Deportes

Ministerio de Cultura anuncia acciones tras comentarios de Gonzalo Núñez sobre delantero de Alianza Lima

¡Alta tensión! Reimond Manco explota contra Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima
Deportes

¡Alta tensión! Reimond Manco explota contra Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima

¡Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal! Estos son los estadios con mayor altitud de la Liga 1 2026
Deportes

¡Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal! Estos son los estadios con mayor altitud de la Liga 1 2026