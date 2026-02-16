¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre el altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”

Alianza Lima no pudo en su visita a Trujillo y no pasó del empate sin goles ante Alianza Atlético en la tercera fecha de la Liga 1. De esta manera, las críticas se hicieron más severas hacia Pablo Guede y su comando técnico de parte de los hinchas del cuadro blanquiazul. Y, en este contexto, una de las situaciones que más dio que hablar fue el altercado que tuvieron el estratega argentino y Federico Girotti en pleno encuentro.

¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”

En declaraciones a la prensa, el entrenador explicó que, de la misma forma que reprendió a Girotti, ha adoptado esa conducta con otros futbolistas, aclarando que forma parte de su estilo personal de dirigir el juego.

“¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contentos tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña esas cosas. Yo no voy a discutir por esas cosas porque me parecen tonterías“, dijo en primera instancia Guede.

“Yo ya lo expliqué de buena manera, en el momento en el que me lo preguntaron de lo de Peña: mi relación con los jugadores es así, y no lo tengo con nadie, y no lo voy a tener (...) porque como le grité a Girotti, le grité a Paolo, le grito a todos porque es mi forma de entrenar”, agregó el técnico.

Resultados de la fecha 3 de la Liga 1 2026

Viernes 13 de febrero

UTC 1-0 Cusco FC

Universitario 2-1 Cienciano

Sábado 14 de febrero

D. Garcilaso 1-0 ADT

Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Atlético Grau

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca

C. Unidos 1-1 Chankas

Melgar 4-0 CD Moquegua

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs Melgar

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Alianza Atlético

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs UTC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Huancayo

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Hugo Sotil