¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre el altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”

Alianza Lima no pudo en su visita a Trujillo y no pasó del empate sin goles ante Alianza Atlético en la tercera fecha de la Liga 1. De esta manera, las críticas se hicieron más severas hacia Pablo Guede y su comando técnico de parte de los hinchas del cuadro blanquiazul. Y, en este contexto, una de las situaciones que más dio que hablar fue el altercado que tuvieron el estratega argentino y Federico Girotti en pleno encuentro.
En declaraciones a la prensa, el entrenador explicó que, de la misma forma que reprendió a Girotti, ha adoptado esa conducta con otros futbolistas, aclarando que forma parte de su estilo personal de dirigir el juego.
“¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contentos tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña esas cosas. Yo no voy a discutir por esas cosas porque me parecen tonterías“, dijo en primera instancia Guede.
“Yo ya lo expliqué de buena manera, en el momento en el que me lo preguntaron de lo de Peña: mi relación con los jugadores es así, y no lo tengo con nadie, y no lo voy a tener (...) porque como le grité a Girotti, le grité a Paolo, le grito a todos porque es mi forma de entrenar”, agregó el técnico.
Viernes 13 de febrero
- UTC 1-0 Cusco FC
- Universitario 2-1 Cienciano
Sábado 14 de febrero
- D. Garcilaso 1-0 ADT
- Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal
- Sport Boys 1-0 Atlético Grau
- Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima
Domingo 15 de febrero
- Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca
- C. Unidos 1-1 Chankas
- Melgar 4-0 CD Moquegua
Viernes 20 de febrero
Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
FC Cajamarca vs Melgar
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sporting Cristal vs Universitario
- Hora: 4:00 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Cienciano vs Alianza Atlético
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
ADT vs UTC
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Unión Tarma
Los Chankas vs Sport Huancayo
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Hugo Sotil