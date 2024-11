Alianza Lima no tuvo el cierre esperado en la Liga 1 2024, más aún por la expectativa que generó a inicio de año. El cuadro dirigido por Mariano Soso no pudo llevarse el Torneo Clausura, luego de caer sorpresivamente 2-1 ante Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que viene siendo muy criticado por sus propios fanáticos. En este contexto, Giancarlo Granda, conocido periodista deportivo, recriminó la gestión del Fondo Blanquiazul.

Giancarlo el ‘Flaco’ Granda sobre la gestión del Fondo Blanquiazul: “Es una locura el dinero gastado”

“Me imagino que el Fondo Blanquiazul se va a sentar y va a rendir cuentas de lo que ha gastado, porque ha sido una temporada nefasta económicamente para Alianza Lima”, empezó diciendo el popular ‘Flaco’ en Radio Nacional, programa que conduce junto a Vicente Cisneros.

Giancarlo Granda se refirió al Fondo Blanquiazul. (Foto: composición GEC)

“O sea, en el Fondo Blanquiazul tienen que ir a sentarse y mostrarle al hincha de Alianza, porque son acreedores no son los dueños, no se confundan”, agregó Granda, quien se ha mostrado muy crítico durante toda la temporada por las decisiones tomadas por quienes manejan la institución íntima.

Asimismo, el comunicador exigió a los miembros del Fondo Blanquiazul que demuestren cuánto dinero gastaron en los refuerzos del cuadro victoriano. “Tienen que mostrarle al hincha de Alianza toda la plata que se han tirado en contrataciones. Van a tener que poner en su listita a Jeriel De Santis, Matías Succar, Jhamir D’ Arrigo y Juan Pablo Freytes. Van a tener que explicar todas las contrataciones que han hecho y toda la plata que se han gastado, porque realmente es una locura el dinero que han gastado. Ojo que eso no se compensa con los tres millones de dólares de la Libertadores, ni con la taquilla”.

Freytes es uno de los futbolistas más regulares en Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Qué más dijo Giancarlo Granda sobre Alianza Lima?

Por último, Giancarlo hizo hincapié en una conversación que tuvo con Bruno Marioni, quien ya no es más director deportivo de Alianza. “En una entrevista, Marioni me confesó que nunca había sido gerente deportivo, fue algo así como mi primera chamba. Sería bueno que alguien de la cara y que diga que es el acreedor principal de Alianza. Habría que explicar por qué hay un aumento en la tasa de interés, sino van a hacer lo mismo que hizo Gremco y se van a quedar 20 años”.

Mr Peet lanza dura crítica a la dirigencia de Alianza Lima tras salida de Bruno Marioni: “¿Es el único responsable?”

El popular Mr Peet criticó la gestión del directivo aliancista y manifestó que el no haber salido campeón nacional en este 2024 se debe a sus malas decisiones durante toda la temporada, la cual acabó con una dolorosa derrota ante Cusco FC en Matute.

Mr. Peet es uno de los periodistas deportivos más polémicos del medio. (Foto: Instagram)

“Bruno Marioni no es más director deportivo de Alianza. Es la primera cabeza que vuela. Es la única cabeza, pregunto, es la única cabeza responsable de este desastroso año de Alianza que termina como Perú 4 luego de manejar tremendo presupuesto, después de tener un egreso millonario con jales que no dieron la talla”, empezó diciendo Mr Peet en A Presión.

“Con contrataciones desesperadas, arrancadas de los pelos. Con contrataciones que eran parte de un show, de contrataciones que eran parte de una cortina de humo y que no correspondían a un tema de interés futbolístico sino a un tema de interés institucional de congraciarnos con el hincha”, prosiguió el polémico comunicador en dicho espacio digital.

Luego, Arévalo destacó que el argentino no es la única cabeza responsable de la mala campaña aliancista. “Yo no sé si Marioni lo vio jugar a Neira, por ejemplo, no sé si Marioni lo vio jugar a Huamán, para pelearse con Huancayo por Huamán. Cómo genero las cortinas de humo, trayendo a Paolo Guerrero, cómo genero otra cortina de humo, anunciando a través de nuestros satélites que Sergio Peña ya está”.