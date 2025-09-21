No cabe duda de que la selección peruana no atraviesa por uno de sus mejores momentos futbolísticos en la actualidad. Esto, tras finalizar en la penúltima posición de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, lo cual refleja la floja campaña que ‘La Bicolor’ realizó durante el presente proceso clasificatoria, logrando 12 puntos en 18 partidos, con dos victorias, seis empates y diez derrotas. En ese sentido, con la intención de iniciar un nuevo proceso en el equipo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció como entrenador interino a Manuel Barreto. Sin embargo, lo que no se esperaba era que el futbolista peruano Renato Tapia cuestionara dicha designación, lo que generó críticas por parte del periodista Giancarlo Granda. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO GIANCARLO GRANDA SOBRE RENATO TAPIA TRAS LOS MALOS RESULTADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El último fin de semana, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó por todo lo alto al entrenador interino Manuel Barreto, quien asumirá los partidos amistosos de octubre y noviembre. A pesar de que este sorpresivo anuncio fue criticado por muchos hinchas, Renato Tapia no dudó en utilizar sus redes sociales para unirse a estos cuestionamientos y lanzar una irónica frase que llamó la atención de más de uno. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, escribió el centrocampista en X, que rápidamente se volvió viral.

El polémico comentario del seleccionado desató una ola de reacciones y debate en redes sociales. Uno de los más críticos fue el periodista Giancarlo Granda, quien en el programa ‘El Último Aliento’ pidió que el futbolista no vuelva a ser convocado, al considerar que cuestionó una designación, por lo que le exigió mayor respeto frente a este tipo de decisiones. “Que no lo convoquen más, ¿está criticando la designación de un entrenador? ¿Quién es Renato Tapia para criticar la designación de un entrenador? ¿a quién le ha ganado Renato Tapia? Desubicado, ‘oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba’, ¿está siendo sarcástico con la designación de un técnico?”, expresó.

“Un poco de respeto, bájese del poni, bájese del poni, que nos dejaron afuera de un Mundial y no clasificaron al Mundial más fácil de la historia. No sé quién quiere lo dirija, si no para llamarlo y decirle ‘¿Renato quién te gusta?’ ‘¿Quién quieres que te dirija?’ Renato Tapia es un jugador más de la selección peruana, capitán del futuro o del presente, como lo llames, es un jugador más de la selección, que tiene que acatar las órdenes de las personas que tiene arriba y él se tiene que dedicar a jugar, los futbolistas están para jugar y no sacar o poner técnicos, no me hagas seguir hablando que la Copa América jugamos sin Renato Tapia”, agregó el narrador deportivo.

¿QUÉ DIJO GIANCARLO GRANDA SOBRE JUAN REYNOSO EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Luego de que la selección peruana realizara una de las peores campañas en eliminatorias, logrando 12 puntos con solo 6 goles anotados y ninguno de visita, uno de los que salió a criticar al equipo fue Giancarlo Granda. De acuerdo con el narrador deportivo, parte de la responsabilidad del fracaso de la selección recae en el técnico Juan Reynoso, debido a que en sus 14 partidos oficiales, tanto amistosos como eliminatorios, solo logró cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Inclusive, desde el inicio la falta de gol ha sido uno de los principales problemas que arrastró la blanquirroja.

“Le dimos 6 partidos y demoramos 6 partidos para patear al arco; démosle 18 más para hacer un gol. El equipo de Reynoso -con todo cariño, es un técnicazo- era inmirable la selección de Reynoso. Los tiros de esquina terminaban en los pies de Pedro Gallese. ¿Qué más quieren? La selección, a diferencia de los clubes, tiene 18 partidos. Entre estar en el sótano 4 y el sótano 3 no hay mucha diferencia. Igual, si hay un temblor, te caes. Es incomprobable decir si le iba a ir mejor que a Jorge Fossati si se quedaba”, criticó el comunicador a través del programa ‘Al Ángulo’.