Giancarlo Granda cuestiona a los delanteros de Alianza Lima antes del clásico ante Universitario: “No le hacen gol a nadie” | Composición EC: @ggranda7 / @alianzalima / @universitario1924
Giancarlo Granda cuestiona a los delanteros de Alianza Lima antes del clásico ante Universitario: “No le hacen gol a nadie” | Composición EC: @ggranda7 / @alianzalima / @universitario1924
Por José Templo

Alianza Lima afronta una semana decisiva debido al Clásico que disputará frente a Universitario de Deportes, programado para este sábado 12 de setiembre. Alianza llega con 13 puntos, cuatro menos que su rival, y con cuestionamientos sobre el rendimiento del plantel. En ese escenario, el periodista Giancarlo Granda puso atención en la poca eficacia del ataque y en la dependencia que el equipo mantiene de Eryc Castillo para encontrar el gol. La ausencia de Paolo Guerrero por lesión complica las opciones de Pablo Guede para conformar su ofensiva. También cuestionó otros rendimientos individuales, mientras el clásico aparece como una prueba clave para el cuadro victoriano. A continuación, te contamos qué dijo Giancarlo Granda y sus principales críticas.

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