Alianza Lima afronta una semana decisiva debido al Clásico que disputará frente a Universitario de Deportes, programado para este sábado 12 de setiembre. Alianza llega con 13 puntos, cuatro menos que su rival, y con cuestionamientos sobre el rendimiento del plantel. En ese escenario, el periodista Giancarlo Granda puso atención en la poca eficacia del ataque y en la dependencia que el equipo mantiene de Eryc Castillo para encontrar el gol. La ausencia de Paolo Guerrero por lesión complica las opciones de Pablo Guede para conformar su ofensiva. También cuestionó otros rendimientos individuales, mientras el clásico aparece como una prueba clave para el cuadro victoriano. A continuación, te contamos qué dijo Giancarlo Granda y sus principales críticas.

¿POR QUÉ GIANCARLO GRANDA CUESTIONÓ A LOS DELANTEROS DE ALIANZA LIMA?

Para Granda, la principal dificultad de Alianza está en el ataque. Tras el reciente empate blanquiazul ante Juan Pablo II, calificó el partido como malo y sostuvo que el equipo depende de Eryc Castillo. “En Alianza, si no hace un gol Castillo, no lo hace nadie”, afirmó en Radio Nacional. El periodista considera que existe una “Castillodependencia” y que al cuadro íntimo le cuesta generar fútbol.

La falta de eficacia también alcanza a los centrodelanteros. Granda cuestionó el aporte de Federico Girotti y Luis Ramos, mientras recordó que Paolo Guerrero no estará ante Universitario por lesión. “Los ‘9’ de Alianza no le hacen gol a nadie”, manifestó. Sobre Girotti fue particularmente contundente: “Girotti no te da nada”. También señaló que Cantero no convence, por lo que persiste la duda sobre quién acompañará a Castillo, según recoge Infobae.

¿QUÉ OTROS JUGADORES DE ALIANZA LIMA ESTÁN BAJO LA LUPA?

El análisis de Granda incluyó varios desempeños individuales. Sobre Luis Advíncula, afirmó que “hace rato no juega bien”. También cuestionó a Alejandro Duarte, a quien vinculó con casi todos los goles recibidos en el Clausura, salvo el de penal. “En todos los goles que le han hecho Alianza, salvo el de penal, en todos hay algo que ver con Duarte”, sostuvo. Consideró que la falta de competencia puede influir en su nivel.

En el mediocampo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez tampoco escaparon de las críticas. Granda señaló que Gaibor limita sus intervenciones a pases laterales y advirtió una caída considerable de Vélez respecto al Apertura. “Su involución del Apertura al Clausura es considerable, preocupante”, indicó.

¿CÓMO LLEGA ALIANZA LIMA AL CLÁSICO ANTE UNIVERSITARIO?

La tabla incrementa la presión sobre Alianza. Universitario suma 17 puntos y los blanquiazules 13, y Granda considera que el equipo de Guede no puede permitirse otro tropiezo. “Alianza no se puede dar la licencia de no ganar el partido porque ya se le disparan”, advirtió.

El esperado clásico aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica, pero Guede debe resolver su ofensiva. Con Castillo como principal referencia y pocas alternativas convincentes a su alrededor, la elección de sus acompañantes será clave. “¿Castillo jugará solo arriba? Es que quién lo acompaña”, planteó Granda, dejando expuesto uno de los problemas que Alianza deberá resolver antes del clásico.

VÍDEO RECOMENDADO: