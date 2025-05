En medio de la polémica que generó la actuación de Bruno Pérez, árbitro del Alianza Lima vs. Cienciano, y las posteriores reacciones de personalidades del cuadro blanquiazul y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Giancarlo Granda y Mr Peet también han sido tendencia. Recordemos que el popular ‘Flaco’ señaló que el narrador también impulsaba la violencia contra el arbitraje.

En este contexto, Granda contó cuál fue su radical decisión tras amenazas por el comentario sobre los árbitros y Alianza. Además, reveló qué conversó con Peter Arévalo.

“No es lo correcto hablar de un colega, que además es exitoso y un amigo. Peter, más allá de lo que pueda opinar y de las discrepancias que podamos tener periodísticamente, es un amigo laboralmente”, comentó el periodista en Palabra de Hincha.

El 'Flaco' Granda contó detalles sobre la conversación que tuvo con Peter Arévalo.

“Este lunes me comuniqué con Peter muy temprano, le pedí las disculpas del caso, señalando las disculpas del caso, porque no está bueno lo que hice. Él lo supo entender. Yo soy un caballero, y cuando me equivoco, pido disculpas”, agregó el ‘Flaco’.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Peter Arévalo?

En Después de Todo, Granda arremetió contra Arévalo. “Hay que decirle a mis amigos de la CONAR, que pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol, y con todo cariño y respeto porque lo quiero mucho, que el narrador de la Liga 1 es hincha de Alianza Lima y él es el que mete comentarios, a veces, que generan violencia”.

Conar, por medio de un comunicado, responsabliza a voceros depotivos de Alianza Lima de fomentar la violencia (Foto : GEC)

