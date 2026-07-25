Por Redacción EC

Gianluca Lapadula se ha convertido a lo largo de su carrera como uno de los delanteros más determinantes y representativos de la selección peruana. Gracias a su capacidad goleadora, entrega y liderazgo, se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo nacional y querido por la hinchada peruana. Sin embargo, desde su llegada a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura, ha despertado una gran expectativa entre la afición, que mantiene intacta la ilusión de conquistar el título nacional. Así, tras marcar su primer gol con la camiseta crema, el popular ‘Lapagol’ expresó su felicidad por haber contribuido al triunfo del equipo y no dudó en revelar el sacrificio que realizó junto a su familia para concretar su llegada al club. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.