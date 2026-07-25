Gianluca Lapadula se ha convertido a lo largo de su carrera como uno de los delanteros más determinantes y representativos de la selección peruana. Gracias a su capacidad goleadora, entrega y liderazgo, se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo nacional y querido por la hinchada peruana. Sin embargo, desde su llegada a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura, ha despertado una gran expectativa entre la afición, que mantiene intacta la ilusión de conquistar el título nacional. Así, tras marcar su primer gol con la camiseta crema, el popular ‘Lapagol’ expresó su felicidad por haber contribuido al triunfo del equipo y no dudó en revelar el sacrificio que realizó junto a su familia para concretar su llegada al club. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO GIANLUCA LAPADULA TRAS MARCAR SU PRIMER GOL CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El último 25 de julio, Universitario de Deportes venció 2-1 a Cusco FC en el estadio Monumental de Ate por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, lo cual le permite mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones. Así, uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Gianluca Lapadula, quien marcó el gol del triunfo en los minutos finales. Tras el partido, el delantero expresó su alegría por haber contribuido con la victoria, aunque dejó en claro que este es solo el comienzo de un camino que espera culminar con grandes objetivos.

Sin embargo, en otro momento de la entrevista con L1 Max, el popular ‘Lapagol’ reveló que pidió a su familia hacer un gran esfuerzo para poder vestir la camiseta crema, donde se siente cómodo y en casa, ya que conoce a varios futbolistas que integran la selección. “Estoy muy contento para la victoria, estamos trabajando muy bien, todos juntos, el equipo y toda la gente se lo merecía. Yo le pedí a mi familia hacer un esfuerzo increíble, y yo vine a ganar, hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo. Conocí a muchos jugadores en la Selección, son familia todos, desde el primer día me he sentido en casa”, dijo.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO CLAUSURA 2026

A continuación te presentamos los partidos que disputará Universitario a lo largo del Torneo Clausura 2026, donde tendrá partidos de visitante y salidas a la altura: