El miércoles 30 de julio fue un día feliz para todos los hinchas de Sporting Cristal. El cuadro celeste no solo apabulló 5-0 a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo por la tercera fecha del torneo Clausura de la Liga 1, sino que además se dio el regreso de Yoshimar Yotún a las canchas, tras más de un año de para por estar lesionado. Además, por si fuera poco, el histórico futbolista anotó el quinto tanto de penal, lo que provocó que lo celebrará de una manera más que especial al ir al abrazarse con su esposa. A propósito de ello, Gianluca Lapadula le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

Fueron 15 meses los que el popular ‘Yoshi’ estuvo fuera de las canchas debido a una lesión a la rodilla. Por ese motivo, una vez que terminó el encuentro y fue entrevistado, el jugador no pudo ocultar las lágrimas y dio unas declaraciones más que emotivas.

“Han sido 15 meses de pura dedicación, ha sido muy duro. La gente no sabe por lo que he pasado, pero de seguro algún día lo contaré, ha sido bastante difícil, me ha costado mucho poder regresar, hubo mucha gente ayudándome, la verdad, nunca me sentí solo que es lo más importante; mi familia, mis hijos”, dijo el volante a L1 Max.

Tras esta situación, ‘Lapagol’ no perdió la oportunidad de hacerle un reconocimiento a Yotún por medio de su cuenta de Instagram. En una historia de esta red social, el delantero republicó el video de Yoshimar llorando y escribió “‘Hermanazo’ de mi corazón”.

¿Qué más dijo Yotún sobre su regreso a los campos de juego?

Yotún contó más detalles sobre todo lo que pasó en este tiempo de estar parado. “A veces uno cuando pasa por estas cosas se pone a pensar y puede decir: ‘¿Por qué a mí?’, pero luego de esto, el fútbol es mi pasión, Cristal es mi vida, he ganado muchas cosas y mucha unión con mi familia, mucha unión con el club, con mis amigos y estoy muy feliz de regresar y de poner marcar un gol, y que toda esta gente que vino se vaya contenta y hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos", agregó el exCruz Azul a L1 Max.

Por último, el exseleccionado nacional contó qué sintió al enterarse que entraría al campo de juego. “Tengo 35 años -en el fútbol- y hoy sentí que fue mi primera vez, desde que me llamaron y corrí hasta el banco. Justo entro al campo y estaba llorando porque no podía creer porque hace poco estaba luchando por algo más que una lesión”.

