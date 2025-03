La selección peruana se robará la atención de los fanáticos del fútbol durante este mes de marzo en nuestro país. El cuadro nacional, ahora dirigido por Óscar Ibáñez, enfrentará a Bolivia y Venezuela, dos rivales directos en su objetivo de mantener sus chances intactas de clasificar al siguiente Mundial. A propósito de ello, uno de los grandes ausentes en la convocatoria es Alex Valera, quien no estará por problemas personales, según lo mencionado por el técnico de la ‘Bicolor. Gonzalo Núñez, conocido periodista deportivo, dio una polémica opinión sobre esta situación.

Gonzalo Núñez revela que Alex Valera pidió no estar en la selección peruana por insólito motivo: “Me hago cargo”

En el programa ‘Erick y Gonzalo’, Silvio Valencia, otro controversial periodista, planteó que ‘Valegol’ no fue llamado a la Bicolor por tener un problema con un futbolista que forma parte de la actual convocatoria. “Está incómodo con alguien en la selección, y esto ya pasó en la Copa América. De lo que me cuentan, está incómodo. Le quise seguir preguntando a mi informante, pero me dijo ya no seas ‘sapo’”.

Sin embargo, Núñez interrumpió a Valencia para indicar lo siguiente: “La información, la primicia, es que Valera estaría incómodo en la selección, y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero. Lo digo yo, me hago cargo”.

Reimond Manco reflexiona sobre la ausencia de Alex Valera en la selección peruana

Reimond Manco dejó en claro que no tiene claro cuál es el motivo por el que Valera decidió no estar, pues cree que esos problemas personales también lo deberían afectar en Universitario, sin embargo, el goleador peruano ha venido jugando sin problemas en el cuadro merengue.

“Si dice eso es porque no quiere ir. Hay jugadores que creen que no les viene bien ir a la selección peruana o a lo mejor tienes problemas personales. Dudo mucho que tengas problemas personales porque sino pedirías licencia en tu equipo, no tiene sentido. Yo creo que no quiere estar y si no quiere estar, no está. Prefiere hacer eso antes de renunciar a la selección peruana”, señaló el popular ‘Rei’ en ‘En Caliente’.

“Fue raro también y la dejaron picando con el partido contra Brasil, ya que ahí se lesionó en el calentamiento y pasaron unos días y fue titular en Universitario. Es algo raro, ¿no?”, agregó el exAlianza Lima.

Reimond Manco sobre la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Dudo mucho que sean problemas personales, creo que no quiere estar”. (Foto: Composición GEC)

Óscar Ibáñez se refirió a la ausencia de Alex Valera en la selección peruana

Ibáñez, estratega de la Blanquirroja, no dio mayores detalles sobre los motivos por los que no estará Valera. Sin embargo, sí señaló que conversó con el jugador. “Hablé con Alex. Me contó que está atravesando un tema personal importante. Y bueno, antes de jugador, es una persona, un ser humano. Nos pusimos a disposición para colaborar, no solamente yo, sino también todo el equipo de trabajo. Darle la contención que necesita, al igual como lo hace Universitario”.

Fixture que le resta a Perú en Eliminatorias 2026

- Fecha 13: Perú vs Bolivia (marzo)

- Fecha 14: Venezuela vs Perú (marzo)

- Fecha 15: Colombia vs Perú (junio)

- Fecha 16: Perú vs Ecuador (junio)

- Fecha 17: Uruguay vs Perú (septiembre)

- Fecha 18: Perú vs Paraguay (septiembre)