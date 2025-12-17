Guillermo Enrique no continuará en Alianza Lima para la siguiente temporada. Ya en Argentina, el lateral derecho se refirió a su paso por el cuadro blanquiazul y dejó algunas declaraciones bastante polémicas sobre los actos de indisciplina de los que fueron acusados varios de sus excompañeros en tienda blanquiazul. A continuación, te contamos qué dijo.

Guillermo Enrique rompe su silencio sobre los actos de indisciplina en Alianza Lima: “Te avisan una, dos o tres veces. A la cuarta ya vas para afuera”

“El paso mío por Alianza desde el principio hasta los últimos meses fue muy bueno porque competí en copas internacionales y en la liga, la verdad que he hecho trabajos muy buenos en casi todos los partidos. El tema de la renovación no tiene que ver con las lesiones, pasa porque el club ha decidido no renovarme y traer otros jugadores en mi posición”, dijo Enrique en conversación con aTV Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Salí a descartar rumores de alguna pelea con Paolo. Yo lo respeto demasiado, conmigo siempre se llevó bien. Tuvimos un cruce pero no fue a los golpes, lo exageraron. Al siguiente día hablamos como personas muy respetuosas, nos dimos un abrazo y al momento estábamos todo bien. Los jugadores somos así”, agregó el argentino.

Asimismo, el lateral se refirió a los sucesos extradeportivos en Alianza. “En Alianza se habló casi todo el año de videos, de jugadores que salieron de juerga, que salieron de fiesta, son cosas que no se podían controlar. Cada jugador sabe lo que hace, cómo tiene que ser profesional adentro y afuera. Yo no te voy a decir que no he tenido actitudes antideportivas, pero no he estado en esas cosas, no soy un chico que le guste andar de juerga. Se puede controlar esta situación, pero cada quien toma sus decisiones. En Argentina es muy distinto, te avisan una, dos o tres veces. A la cuarta ya vas para afuera”.

Guillermo Enrique llegó como refuerzo a Alianza Lima para esta temporada. (Foto: Alianza Lima)

Copa Libertadores 2026: Bombos de Universitario y Cusco FC de acuerdo al ranking Conmebol

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17) o Liga de Quito (10)*

Únicamente si LDU termina como subcampeón en Ecuador, ocupará este bombo, mientras que Libertad pasará al bombo 2.

BOMBO 2

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Barcelona (28)*

Corinthians (22) o Junior de Barranquilla (34)**

En caso de que Barcelona SC termine como subcampeón, permanecerá en este bombo; de lo contrario, deberá disputar la fase previa 2.

BOMBO 3

Junior de Barranquilla (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica (Chile) (35)***

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142).

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

El polémico mensaje que le envió Matías Di Benedetto a Hernán Barcos por choque con Alex Valera: “Él no es peruano, fue un poco vendida de humo”

Matías Di Benedetto fue entrevistado y le envió un polémico mensaje a Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, tras el conflicto que tuvo en su momento con Alex Valera, delantero de la ‘U’.

El ‘Tano’, en diálogo con ‘Hazme el Aguante’, reveló que aquel choque fue un impulso para el goleador crema, pues desde ese momento empezó a mostrar su mejor versión. “Fue lo mejor que le pasó (entre risas).Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente”.

“Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido“, agregó Williams Riveros, quien también fue entrevistado en dicho espacio digital.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En aquel clásico disputado en el estadio Monumental, el ‘Pirata’ dijo lo siguiente sobre Valera. “Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle ‘no’ a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él”.

VIDEO RECOMENDADO