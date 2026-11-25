La carrera por el título nacional entra en una etapa decisiva y dos equipos tendrán que superar una última prueba para mantener vivo el sueño de levantar el trofeo. Universitario de Deportes y Sport Huancayo volverán a cruzarse en una instancia de eliminación directa, esta vez con un boleto a la gran final de la Liga 1 2026 en juego. Sin margen para equivocaciones, ambos clubes afrontarán una serie de ida y vuelta que promete emociones hasta el último minuto.

El conjunto huancaíno llega a esta instancia con la motivación de haber conquistado el Torneo Clausura, resultado que le permitió instalarse en las semifinales y alimentar sus aspiraciones de pelear por la corona nacional. Del otro lado estará Universitario, que consiguió mantenerse en la disputa gracias a su segundo puesto en la tabla acumulada. Los cremas saben que no pueden dar un paso en falso si quieren cerrar la temporada con una nueva oportunidad de conquistar el campeonato.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Universitario y Sport Huancayo?

El primer capítulo de esta eliminatoria se escribirá el domingo 29 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo. Sport Huancayo tendrá la responsabilidad de hacerse fuerte ante su público y conseguir una ventaja que le permita viajar con mayor tranquilidad a Lima. Sin embargo, la historia no terminará allí: todavía quedarán 90 minutos para resolver quién merece disputar la definición por el campeonato.

La revancha está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental. Universitario asumirá la localía en un escenario donde buscará aprovechar el respaldo de sus hinchas para conseguir el objetivo. La serie, por tanto, tendrá dos escenarios distintos y una misma exigencia: marcar la diferencia en el resultado global para quedarse con el ansiado pase a la final.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la final?

Pero hay una pregunta que seguramente rondará entre los aficionados durante los dos encuentros: ¿qué sucederá si Universitario y Sport Huancayo terminan igualados? De acuerdo con las reglas de esta definición, el equipo que registre la mayor cantidad de goles sumando los resultados de ambos compromisos será el que consiga avanzar. No bastará con imponerse en uno de los partidos si el marcador acumulado termina favoreciendo al adversario.

En caso de que ninguno consiga establecer una ventaja después de los 180 minutos reglamentarios, la clasificación tendrá que resolverse desde el punto penal. Esto significa que los futbolistas podrían afrontar una instancia de máxima tensión, donde la precisión, la concentración y la capacidad para soportar la presión serán determinantes. Cada ejecución podría convertirse en la diferencia entre continuar en carrera o despedirse de la posibilidad de alcanzar el título.

¿Habrá gol de visitante, tiempo extra o un tercer partido?

Otro aspecto importante es que los goles anotados como visitante no tendrán un valor adicional para inclinar la balanza. Tampoco está contemplada la disputa de una prórroga ni la organización de un tercer encuentro para encontrar al clasificado. En otras palabras, si persiste la igualdad en el resultado global al finalizar los dos compromisos, los lanzamientos desde los doce pasos serán el único mecanismo para conocer al vencedor de esta llave.

¿Contra quién jugará el ganador de las semifinales?

La recompensa será enorme para quien consiga superar este desafío: enfrentarse a Alianza Lima en la gran definición por el campeonato nacional de la Liga 1 2026. Los blanquiazules ya tienen asegurado su lugar en esa instancia y aguardan por el rival que saldrá del enfrentamiento entre cremas y huancaínos. Universitario quiere dar otro paso hacia la gloria, mientras que Sport Huancayo buscará convertir su buena campaña en una oportunidad histórica. Solo uno seguirá con vida en la pelea por la corona.