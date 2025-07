Fabián Bustos, extécnico de Universitario, no la pasa bien en Olimpia de Paraguay, su actual club. Tras no ganar cinco partidos consecutivos, el estratega viene siendo muy criticado por la hinchada y la prensa de ese país. Incluso, un periodista deportivo aseguró que, de no ganar este fin de semana, la directiva del cuadro paraguayo le habría advertido que podría no seguir. A continuación, te contamos todos los detalles de esta complicada situación por la que atraviesa el estratega argentino.

El reconocido periodista paraguayo Elvin Kobs desató una ola de rumores tras lanzar una publicación que puso en duda la continuidad de Bustos al mando de Olimpia. Sus palabras, cargadas de tensión, dejaron entrever que los días del exentrenador merengue estarían contados en el ‘Decano’.

“¿Prueba final? Fabián Bustos no continuaría en Olimpia en caso de no ganarle este domingo a Trinidense. La idea es llegar con racha positiva al clásico y la decisión de cambio podría darse inmediatamente si el equipo no levanta vuelo”, indicó en su cuenta de X el conocido comunicador.

¿Prueba final?

Fabián Bustos no continuaría en Olimpia en caso de no ganarle este domingo a Trinidense. La idea es llegar con racha positiva al clásico y la decisión de cambio podría darse inmediatamente si el equipo no levanta vuelo. #650AM pic.twitter.com/4eXzG6QC5c — Elvιɴ Koвѕ (@elvinkobs) July 10, 2025

Tras cerrar su ciclo con Universitario, Bustos dio el salto al fútbol paraguayo para tomar las riendas de Olimpia, uno de los clubes más emblemáticos de la región. El equipo franjeado no dudó en activar la cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios, apostando fuerte por el técnico argentino. Bustos firmó un vínculo que lo une a dicha institución hasta junio de 2026.

Cuándo fue el último partido de Bustos con Universitario

Si repasamos los últimos resultados, destaca la goleada de Universitario por 4-1 ante Melgar, un triunfo que marcó el cierre de la etapa de Fabián Bustos al mando del conjunto crema. Curiosamente, el técnico no estuvo en el banquillo debido al castigo que arrastraba tras el clásico ante Alianza Lima. Aun así, el equipo mostró una de sus mejores versiones, despidiéndose con autoridad antes de partir rumbo a Paraguay.

