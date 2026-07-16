Por Redacción EC

Argentina volvió a instalarse entre los gigantes del fútbol mundial. Con una remontada cargada de carácter frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la Albiceleste aseguró su presencia en una nueva final y mantuvo intacto el sueño de defender la corona conquistada en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que sabe competir bajo máxima presión y quedó a un solo paso de otro capítulo inolvidable.