Argentina volvió a instalarse entre los gigantes del fútbol mundial. Con una remontada cargada de carácter frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la Albiceleste aseguró su presencia en una nueva final y mantuvo intacto el sueño de defender la corona conquistada en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que sabe competir bajo máxima presión y quedó a un solo paso de otro capítulo inolvidable.

Una marca reservada para las grandes potencias

La clasificación también tuvo un enorme valor estadístico. Con este resultado, Argentina alcanzó su séptima final en la historia de la Copa del Mundo, una cifra que le permite igualar a Brasil en ese apartado y ubicarse únicamente por detrás de Alemania, selección que disputó ocho finales mundialistas. El logro confirma la vigencia de una generación que continúa ampliando el legado del fútbol argentino.

El sueño del bicampeonato

La próxima final representará mucho más que la posibilidad de sumar otra estrella. Si logra conquistar el título, Argentina se convertirá en la tercera selección capaz de ganar dos Mundiales de manera consecutiva, una hazaña que únicamente consiguieron Italia, con las consagraciones de 1934 y 1938, y Brasil, campeón en 1958 y 1962. La oportunidad de ingresar a ese selecto grupo añade un componente histórico a la definición del torneo.

Mientras tanto, Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de seguir agrandando un ciclo que ya es considerado uno de los más exitosos en la historia de la Albiceleste. Bajo su conducción, el equipo ha construido una identidad competitiva que lo mantiene entre los protagonistas del fútbol internacional.

La cuarta estrella, el gran objetivo

Con tres Copas del Mundo en sus vitrinas, Argentina buscará ahora alcanzar la cuarta consagración de su historia. Si lo consigue, igualará a Alemania e Italia en el segundo lugar del ranking histórico de campeones del mundo, quedando únicamente por detrás de Brasil, que continúa liderando la clasificación con cinco títulos. El desafío es enorme, pero también lo es la ilusión de un país que sueña con volver a celebrar en la cima del fútbol mundial.

La cita definitiva ya está marcada en el calendario. Del otro lado estará un nuevo desafío, pero la Albiceleste llega con la confianza de quien aprendió a transformar la presión en fortaleza. A noventa minutos de la gloria, Argentina vuelve a caminar por el sendero donde nacen las leyendas.

Historial de Argentina en las finales de los Mundiales

Mundial 1930: Uruguay 4-2 Argentina – Estadio Centenario, Montevideo

Mundial 1978: Argentina 3-1 Países Bajos – Estadio Monumental, Buenos Aires

Mundial 1986: Argentina 3-2 Alemania – Estadio Azteca, Ciudad de México

Mundial 1990: Alemania 1-0 Argentina – Estadio Olímpico, Roma

Mundial 2014: Alemania 1-0 Argentina – Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Mundial 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia – Estadio Lusail, Qatar

Mundial 2026: España vs. Argentina – MetLife Stadium, Nueva Jersey