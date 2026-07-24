Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a RB Bragantino en Brasil por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del empate sin goles registrado en el Estadio Nacional de Lima, la serie quedó completamente abierta y ambos equipos mantienen sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Los dirigidos por Roberto Mosquera dejaron una buena imagen en el primer compromiso al asumir la iniciativa, pero la falta de eficacia frente al arco rival impidió que pudieran sacar ventaja antes de viajar. Ahora, los celestes tendrán la misión de buscar la clasificación como visitantes en un escenario exigente, donde un triunfo les permitirá seguir en carrera en el certamen continental.

¿QUÉ NECESITA SPORTING CRISTAL PARA CLASIFICAR A LOS OCTAVOS DE FINAL?

El conjunto rimense depende únicamente de lo que haga en el encuentro de vuelta para seguir con vida en la competencia. Una victoria por cualquier marcador le permitirá asegurar el boleto a los octavos de final, sin importar la diferencia de goles. En cambio, si el compromiso termina nuevamente igualado, la clasificación se resolverá directamente mediante una tanda de penales, ya que el reglamento de la Conmebol no contempla tiempo suplementario. Una derrota, por su parte, significará la eliminación de Sporting Cristal y el cierre de su participación internacional.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DEL GANADOR DE ESTA SERIE?

El equipo que consiga imponerse en esta llave tendrá un desafío de mayor exigencia en la siguiente ronda. Atlético Mineiro espera al vencedor para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La serie comenzará con el clasificado de los playoffs jugando como local entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que el compromiso de vuelta se desarrollará una semana después en el Arena MRV de Belo Horizonte. La Conmebol confirmará las fechas y horarios definitivos cuando concluyan todos los cruces de esta fase, según informa Infobae.

¿CÓMO TERMINÓ EL PARTIDO DE IDA ENTRE SPORTING CRISTAL Y BRAGANTINO?

El primer enfrentamiento dejó sensaciones positivas para el cuadro peruano en cuanto al desarrollo del juego, aunque no logró reflejarlo en el marcador. Sporting Cristal controló gran parte de la posesión del balón, generó aproximaciones constantes y buscó el arco rival durante los 90 minutos, pero se encontró con una defensa brasileña bien organizada que evitó cualquier diferencia. El empate sin goles mantuvo la incertidumbre en la eliminatoria y trasladó toda la presión al compromiso que se disputará en territorio brasileño.

¿QUÉ FACTOR PODRÍA INFLUIR EN EL PARTIDO DE VUELTA?

Además del respaldo que tendrá Bragantino por jugar en condición de local, existe un elemento que podría modificar el desarrollo del encuentro. En los minutos finales del primer partido, el futbolista Fernando fue expulsado tras una agresión, por lo que no estará disponible para la revancha. Esa ausencia representa una baja importante para el conjunto brasileño y podría obligar a su entrenador a realizar ajustes en la formación, mientras Sporting Cristal intentará aprovechar esa circunstancia para buscar una clasificación que le permita seguir soñando en el torneo continental.