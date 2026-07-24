¿Hazaña celeste? Lo que necesita Sporting Cristal para eliminar a Bragantino y seguir en la Sudamericana | Foto: Club Sporting Cristal﻿ / Facebook
¿Hazaña celeste? Lo que necesita Sporting Cristal para eliminar a Bragantino y seguir en la Sudamericana | Foto: Club Sporting Cristal﻿ / Facebook
Por Redacción EC

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a RB Bragantino en Brasil por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del empate sin goles registrado en el Estadio Nacional de Lima, la serie quedó completamente abierta y ambos equipos mantienen sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Los dirigidos por Roberto Mosquera dejaron una buena imagen en el primer compromiso al asumir la iniciativa, pero la falta de eficacia frente al arco rival impidió que pudieran sacar ventaja antes de viajar. Ahora, los celestes tendrán la misión de buscar la clasificación como visitantes en un escenario exigente, donde un triunfo les permitirá seguir en carrera en el certamen continental.

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