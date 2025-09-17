Universitario de Deportes pisa fuerte en el Torneo Clausura 2025. Con autoridad y oficio, los cremas se mantienen como líderes y miran con optimismo lo que viene. Su próximo encuentro será este sábado ante UTC en Trujillo. A propósito de ello, te contamos todos los partidos que le restan por jugar al equipo dirigido por Jorge Fossati.

¡Hincha crema, atento! Así se viene lo que le queda a Universitario en el Clausura: ¿Cuál será su prueba más dura?

Fecha 9. Descanso10

Fecha 10. Utc (Trujillo)

Fecha 11. Cusco (Monumental)

Fecha 12. A.A. Sullana (Trujillo)

Fecha 13. J. P. Segundo (Monumental)

Fecha 14. Cristal (Nacional)

Fecha 15. Ayacucho (Monumental)

Fecha 16. ADT (Tarma)

Fecha 17. Descanso

Fecha 18. Garcilaso (Monumental)

Fecha 19. Chankas (Andahuaylas)

¡Polémico! Periodista de América Deportes habla sobre el favoritismo de Universitario por ser campeón tras ganarle a Melgar: “No sé de qué estamos hablando”

En medio del análisis sobre lo que fue la victoria crema por 2-1 ante Melgar, en el programa Fútbol en América, Jean Paul Cuadros, reconocido periodista, o dejó en claro que los merengues se han convertido en el candidato número uno para llevarse el campeonato nacional.

“El triunfo de la ‘U’ en Arequipa es un triunfazo por donde se le mire. Si este no es un golpe en la mesa para decir que es el mayor candidato, no sé de qué estamos hablando”, indicó el también reportero.

¿Cómo fue el Melgar vs. Universitario?

Recordemos que los arequipeños se pusieron adelante en el marcador a través de Jhonny Vidales. Sin embargo, los de Ate no claudicaron en sus esfuerzos y reaccionaron con tantos de Jairo Concha y Willians Riveros, quien anotó de cabeza en los minutos finales del encuentro.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II (Finalizado)

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad 0-3 Cienciano (Finalizado)

Melgar 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT 3-1 UTC

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima