Universitario de Deportes es uno de los clubes que viene peleando por el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Además, en la Copa Libertadores, hasta momento, ha hecho una gran campaña tras sumar cuatro puntos de seis posibles. Y, por si fuera poco, se mantiene invicto en lo que va del año. Por ese motivo, es normal que los hinchas cremas pierdan el control cuando vean a los futbolistas para pedirles autógrafos o fotografías. ¿Pero por qué un seguidor de Alianza Lima haría lo mismo?

Hincha de Alianza Lima se toma fotos con jugadores de Universitario

En la previa del duelo ante Unión Comercio, un hincha ‘íntimo’ se robó el protagonismo. Mientras los jugadores merengues transitaban por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un joven con camiseta blanquiazul llamó la atención de propios y extraños.

La situación se volvería más rara todavía, luego que este seguidor del conjunto victoriano le pidiera fotos y videos a cada uno de los jugadores de la ‘U’ que veía pasar. Los deportistas de la institución de Ate accedieron sin problemas al pedido del hincha del clásico rival.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Esto, como se esperaba, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Los hinchas de Alianza no dudaron en manifestar su rechazo a lo realizado por el joven con la indumentaria blanquiazul. “Está loco, no tiene identidad”, “Esto solo pasa en Perú”, “Para mí que no es hincha de verdad, es un farsante”, “Es un traidor”, “El fútbol es fiesta, no es odio”, “Hay que entenderlo, no es para tanto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en diciembre del año pasado, Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

¿Por qué son importantes las hinchadas?

Las hinchadas desempeñan un papel fundamental en el mundo del deporte, especialmente en los clubes deportivos. La presencia apasionada de los seguidores crea una atmósfera única en los estadios, transformando los encuentros en eventos cargados de emoción y energía. El rugido constante de la hinchada, sus cánticos y el apoyo incondicional generan un impacto significativo en el rendimiento de los jugadores, convirtiendo el estadio en un verdadero bastión para el equipo local.

Además, las hinchadas son la columna vertebral de la identidad de un club. Su lealtad y devoción contribuyen a forjar una conexión profunda entre la institución y la comunidad. Los colores, símbolos y tradiciones que acompañan a las hinchadas se convierten en parte integral de la cultura del club, transmitiéndose de generación en generación. Esta identidad compartida crea un sentido de pertenencia y orgullo entre los aficionados, que ven al equipo como una extensión de su propia identidad.