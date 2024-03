La selección peruana venció a República Dominicana por 4-1 y, de la mano de Jorge Fossati, logró su segunda victoria consecutiva. Esto, como se esperaba, provocó que el hincha de la Bicolor se retirara del estadio muy ilusionado y con el ánimo al tope para la venidera Copa América. En este contexto, uno de los fanáticos llamó la atención al lucir una camiseta de Croacia. Aquí te contamos cuál fue el motivo de esta particular situación que se volvió viral.

Hincha se vuelve viral tras asistir al partido de la selección peruana con camiseta de Croacia: “Tengo el corazón dividido”

En medio de un mar de hinchas que vestían la clásica camiseta blanquirroja, un fanático de distinguió por llevar la indumentaria del país europeo. Un periodista de ATV Noticias lo abordó y le consultó sobre este hecho.

“Lo que pasa es que yo soy croata. Vivo en Perú toda mi vida, pero tengo ascendencia croata por mi abuelo. Tengo el corazón dividido”, dijo el seguidor de Perú y Croacia.

Cómo reaccionaron en redes sociales a esta situación

Como se esperaba, esta situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales. “Ese muchacho está confundido, pobre”, “Tiene todo su derecho de llevar la camiseta que quiera”, “Un personaje ese hincha”, “Bonita su camiseta”, fueron algunos de los comentarios.





Este es el equipo más grande de Perú, según respuestas de hinchas argentinos

El medio digital “Punto Fútbol” abordó a algunos hinchas del Club Atlético Talleres de Córdoba en las afueras del estadio Mario Alberto Kempes y les preguntó cuál es el equipo de Perú al que consideran como el más grande de dicho país.

Entre las respuestas, sorprendió que sean mencionados Sporting Cristal y Alianza Lima, tres veces cada uno, y que Universitario no tenga ninguna mención. Incluso un fanático fue sincero al mencionar que no conoce a ninguno de Perú.

Aquellos que señalaron al equipo rimence como el más grande, argumentaron que era porque es el único que conocen o recuerdan. “Sporting Cristal, lo único que conozco, así que no tengo la más p*ta idea. No queda de otra”, comentó uno. “No me acuerdo el nombre ahora, pero es una camiseta celeste. Sporting Cristal, sí. Es uno de los equipos más grandes de Perú”, indicó otro.

Por el lado de los argentinos que pronunciaron el nombre de la institución blanquiazul, explicaron que era porque tiene una grandeza como River Plate en Argentina. Asimismo, indicaron que el hecho de tener el nombre de la capital peruana en su nombre lo vuelve grande. “Aunque tenga mucha polémica, Alianza Lima para mí”, “Porque es el más grande como River acá en Argentina” y “Porque ‘Lima’, el nombre, nada más” fueron los comentarios expresados.

Tras la publicación de las respuestas de los argentinos en un vídeo de TikTok, muchos fanáticos peruanos que se toparon con el contenido sostuvieron que los argentinos piensan que Sporting Cristal es grande debido a que llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores y porque ha sido competitivo internacionalmente.

