Por Kenyi Peña Andrade

En un duelo definitorio de la Liga Peruana de Vóley 2026, Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentaron en un partido adicional que terminó marcando el cierre de la temporada. El encuentro coronó al conjunto blanquiazul como ganador absoluto del campeonato. Además del logro deportivo, la organización del torneo entregó un estímulo monetario al equipo vencedor. Este reconocimiento económico forma parte de las medidas destinadas a respaldar el desarrollo institucional y deportivo de la escuadra que se alzó con el primer lugar. A continuación, te contamos todos los detalles sobre ese premio que celebra toda la familia blanquiazul, pues se trata de un tricampeonato histórico que no hace más que revalidar el buen momento de la institución victoria en dicha disciplina, la cual tiene millones de fanáticos en nuestros país.