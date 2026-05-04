En un duelo definitorio de la Liga Peruana de Vóley 2026, Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentaron en un partido adicional que terminó marcando el cierre de la temporada. El encuentro coronó al conjunto blanquiazul como ganador absoluto del campeonato. Además del logro deportivo, la organización del torneo entregó un estímulo monetario al equipo vencedor. Este reconocimiento económico forma parte de las medidas destinadas a respaldar el desarrollo institucional y deportivo de la escuadra que se alzó con el primer lugar. A continuación, te contamos todos los detalles sobre ese premio que celebra toda la familia blanquiazul, pues se trata de un tricampeonato histórico que no hace más que revalidar el buen momento de la institución victoria en dicha disciplina, la cual tiene millones de fanáticos en nuestros país.

¡Histórico! El INCREÍBLE premio económico que recibió Alianza Lima tras el tricampeonato

El conjunto liderado por Facundo Morando recibió un reconocimiento económico de 108 mil soles tras consagrarse en la definición del torneo. En paralelo, el elenco de Universidad San Martín, que finalizó en el segundo puesto, obtuvo un incentivo de 90 mil soles.

Los montos que recibieron los demás equipos de la Liga Peruana de Vóley

1er. lugar: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)

2do. lugar: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)

3er. lugar: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)

4to. lugar: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)

5to. lugar: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)

6to. lugar: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)

7mo. lugar: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)

8vo. lugar: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)

9no. lugar: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)

10mo. lugar: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)

11vo. lugar: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)

12vo. lugar: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)

¿Cuándo empieza el Sudamericano de clubes de vóley?

Alianza Lima y Universidad San Martín aseguraron su presencia en la próxima edición del principal torneo continental de clubes de voleibol, programado para 2027.

El certamen, identificado como el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027, todavía no cuenta con una fecha oficial de inicio, aunque tradicionalmente se disputa entre los meses de febrero y marzo.

¿Quiénes fueron elegidas como las mejores jugadoras del torneo?

Tras la conclusión del campeonato, la organización de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 dio a conocer la relación de voleibolistas más destacadas del ciclo, tomando en cuenta el rendimiento de las plantillas que finalizaron en el podio: Alianza Lima, Universidad San Martín y Universitario de Deportes.

En la posición de atacantes por las bandas fueron distinguidas Elina Rodríguez, representante de Alianza Lima, junto a Fernanda Tomé, integrante de San Martín, ambas reconocidas por su regularidad ofensiva durante la temporada.

En el bloque central, el reconocimiento recayó en Mara Leao del cuadro crema y en Clarivett Yllescas de Alianza Lima, destacadas por su aporte defensivo y presencia en la red a lo largo del torneo.