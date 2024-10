Las diferencias entre el entrenador Ricardo Gareca y el jugador Arturo Vidal han generado una situación de tensión en la Selección Chilena. El conflicto comenzó cuando el técnico argentino excluyó de sus convocatorias al experimentado mediocampista. En respuesta, Vidal inició una campaña de críticas públicas contra Gareca, manifestando su disconformidad en diversas oportunidades.

Esta disputa ha polarizado a la afición chilena, generando un ambiente tenso en la selección. Los malos resultados del estratega argentino con la ‘Roja’ han llevado a muchos aficionados a respaldar al popular ‘Rey’, quien mantiene un alto nivel futbolístico con su club, Colo-Colo.

No obstante, aún existen voces relevantes que respaldan al ‘Tigre’, como es el caso de un histórico exfutbolista chileno, que defendió al entrenador al recriminarle a Arturo Vidal sus actitudes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN ES EL HISTÓRICO EXFUTBOLISTA CHILENO QUE DEFENDIÓ A RICARDO GARECA Y CRITICÓ A ARTURO VIDAL?

Se trata de Patricio Yáñez, quien brilló en la década de los 80 con la selección chilena, llegando a ser subcampeón de la Copa América 1979 y mundialista en España 82.

¿QUÉ DIJO PATRICIO YÁÑEZ RESPECTO AL DUELO ENTRE ARTURO VIDAL Y RICARDO GARECA?

Durante una de los últimas ediciónes del programa ESPN F90 Chile, el exfutbolista admitió que Arturo Vidal tiene nivel para jugar en la selección, sin embargo, condenó sus críticas a Ricardo Gareca, pues las considera perjudiciales. “Creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona (del mediocampo), perfectamente podría haber contribuido. Pero con las declaraciones no contribuye en absoluto”, sostuvo.

En esta línea, quiso recordarle que su generación, considerada como ‘Dorada’ debido a que estaba repleto de excelentes jugadores, no logró clasificar a los últimos dos mundiales. “Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia. Y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que él esté haciendo llamado (a la crítica)”, comentó.

Por otro lado, el popular ‘Pato’ Yáñez expresó su aprobación ante la decisión de Gareca de dejar de lado a algunos jugadores experimentados, si estos no contribuyen a su proyecto deportivo. “Me gusta que tome la decisión de sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no están aportando para lo que quiere ni lo que desea para intentar llegar al Mundial”, indicó.

A pesar de todo, el exfutbolista expresó su pesimismo respecto a la clasificación de Chile a la próxima Copa del Mundo, pero, mientras tanto, aseguró que las críticas de Arturo Vidal no contribuyen para nada, según informa Infobae Perú.

Patricio Yáñez criticó las palabras del King contra Gareca, y respaldó al DT de La Roja en sacar a los históricos, mientras Valdivia salió al paso: "Yo estaba en ese grupo, no fuiste al Mundial, pero competiste" pic.twitter.com/MTlMYcRNqa — ESPN Chile (@ESPNChile) October 2, 2024

¿QUIÉNES SON LOS CONVOCADOS DE CHILE PARA LA FECHA FIFA DE OCTUBRE 2024?

La selección de Chile se prepara para un nuevo desafío en la próxima fecha doble. ‘La Roja’ recibirá al siempre difícil Brasil en Santiago, y luego deberá ir al “infierno” de Barranquilla, para medir fuerzas con la subcampeona de América, Colombia. Para estos duelos, Ricardo Gareca ha decidido no contar con Alexis Sánchez (quien se encuentra lesionado), Arturo Vidal y Ben Brereton.

A continuación, te dejamos la lista de convocados por el ‘Tigre’: