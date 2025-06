Christian Cueva causó furor en su llegada a Ecuador para vestir la camiseta de Emelec, uno de los clubes con más historia en dicho país. Periodistas e hinchas han destacado las cualidades de ‘Aladino’ en el campo de fútbol y señalaron que se trata de un gran refuerzo para el conjunto ‘eléctrico’. Sin embargo, un exfutbolista histórico y mundialista con dicho país le mandó una particular advertencia al volante peruano.

“Si le hacemos una buena novela (a Cueva), un protocolo, es bueno, se lo merece. Pero así con todo lo que se le prepara, en la cancha tiene que demostrar, no hay excusa, no es que tenemos que decir que hay que darle tiempo, que no está adaptado", dijo Iván Hurtado en el programa ‘La Banda’ de El Canal del Fútbol.

Luego, el exzaguero central agregó: Para mí, el buen jugador en todo momento tiene que lucir, no hay que no, que la cancha está así, el buen jugador tiene que mostrar la calidad siempre".

Qué debes saber sobre Iván Hurtado

Iván Hurtado fue en su momento capitán de la selección ecuatoriana de fútbol. (Getty Images)

Iván Hurtado fue uno de los futbolistas más emblemáticos de Ecuador y un verdadero referente en la defensa sudamericana. Nacido en Esmeraldas, empezó su carrera profesional siendo muy joven, pero rápidamente destacó por su madurez, su capacidad de liderazgo y su inteligencia táctica dentro del campo. No era un defensor que solo dependía de la fuerza, sino también de la ubicación y la lectura del juego, lo que lo convirtió en un jugador confiable durante más de dos décadas.

Con la camiseta de la selección ecuatoriana, Hurtado se convirtió en una leyenda. Jugó más de 160 partidos con la “Tri”, siendo durante años el jugador con más presencias en selecciones sudamericanas. Fue parte fundamental del equipo que clasificó por primera vez a un Mundial, en Corea-Japón 2002, y también estuvo presente en Alemania 2006. Su influencia no solo era futbolística, sino también anímica: era el capitán que hablaba cuando hacía falta y que ponía orden cuando el partido se complicaba.

Estas son las dos personas que Christian Cueva mencionó durante su presentación con Emelec: “Quieren que esté en Ecuador”

Durante su primera conferencia de prensa, Cueva se refirió a dos personas en particular. “Muchas gracias a todos por el recibimiento, contento de esta aquí. Siempre hay cosas en el fútbol que pasan, pero gracias a Dios se pudo resolver. Hoy, hablemos del presente, lo más importante para mí es estar en Emelec, feliz por esta gran oportunidad”, empezó señalando ‘Aladino’.

Sobre los motivos que lo llevaron a firmar por Emelec, Cueva agregó: “Tengo a dos grandes personas que siempre están ahí, queriéndome tener en Ecuador, a Sergio y a Luis. Gracias al presidente también por la buena onda y por haberme visto como una de las opciones. Muy contento por eso. Ahora a esforzarme para dar todo como siempre lo he hecho”.