“Hoy Paolo Guerrero no es una posibilidad”: esto dijo Bruno Marioni sobre eventual llegada del delantero

Luego de que se conociera que Paolo Guerrero quiere rescindir su contrato con la UCV debido a unas supuestas amenazas contra su madre Doña Peta, se estuvo especulando mucho sobre el posible equipo que integraría y no necesariamente algún club del extranjero. Por ello, el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni se pronunció sobre la posible llegada del delantero nacional.

¿QUÉ DIJO BRUNO MARIONI SOBRE UNA POSIBLE LLEGADA DE PAOLO GUERRERO A ALIANZA LIMA?

Bruno Marioni brindó una entrevista a L1 Radio, donde se refirió acerca de la situación de Paolo Guerrero en la César Vallejo y un posible arribo al club íntimo. El gerente deportivo desde el primer momento eliminó tal probabilidad, resaltando que existe un vinculo laboral con la UCV, por lo que descartó que exista una comunicación con el delantero.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad”, dijo.

Asimismo, Marioni prefirió no expresarse sobre la situación actual que pasa durante estos días Guerrero junto a su familia, pero sí dejó en claro que en ningún momento opinó sobre la edad del ‘9’ o incompatibilidad con Barco para que forme parte de Alianza Lima.

“Yo creo que se está sacando de foco su situación. Yo no soy quién para opinar. No me gustaría estar en esa situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. A nadie le deseo que reciba una amenaza. Es duro y difícil, pero es un tema que no me compete”, detalló.

“Yo en ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por la edad o por incompatibilidad con Barcos. Yo lo que dije fue que, en ese momento, no entraba en la planificación de Alianza Lima”, agregó para mencionado medio de comunicación.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE PAOLO GUERRERO SOBRE PRESENTARSE EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA UCV?

Este 15 de febrero, el abogado Julio García brindó una entrevista a GOLPERU para referirse a la situación actual de Paolo Guerrero, ya que anteriormente los Acuñas mencionaron que lo esperan el sábado en el club trujillano. El profesional sostuvo que el ‘Depredador’ no tiene la intención de estar allí ese día, por lo que aguardarán su despido definitivo.

“No existe intención a partir de ahora de Paolo de presentarse al entrenamiento al club este sábado. Sin embargo, si Vallejo no lo libera le tendrá que iniciar un proceso de despido porque Paolo no se va a presentar”, dijo tajantemente el abogado de Guerrero.

Por su parte el periodista deportivo le consultó a García sobre la posibilidad de que Vallejo lo siga esperando y si esta situación es legalmente posible, por lo que el defensor señaló que una persona no puede estar en un lugar donde no quiere, pero que en términos de normas deportivas le dan la potestad al jugador de realizar una renuncia voluntaria.

“Claro, nadie puede obligar al trabajador a hacer lo que considera que no debe hacer que lo pone en riesgo. La ley y las normas deportivas lo consagran así al igual que las leyes laborales le da al jugador la posibilidad de hacer una renuncia voluntaria. En términos teóricos hay un plazo para que el empleador pueda liberarlo, pero si no lo libera y el trabajador falta tres veces permiten al club dar por terminado la relación laboral”, explicó para dicho medio.